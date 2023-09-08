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        Merkezefendi galibiyetle başladı

        BASKETBOLSüperLigi ekibi Merkezefendi Belediyesi Basket yeni sezon öncesi ev sahibi olduğu özel turnuvanın açılış maçında Büyükçekmece´yi 89-86 yendi. Denizli ekibi Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmada ilk üç periyodu da 20-16, 47-36, 65-60 önde bitirdi. Merkezefendi'de yeni yabancılardan Daniel Oturu 20 sayı, Justin Robinson 18 sayı, Jalen Hodson 16 sayı, Marko Pecarski 13 sayıyla skora katkı yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 11:22 Güncelleme: 08.09.2023 - 11:23
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        Merkezefendi galibiyetle başladı
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