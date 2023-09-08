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        Selde ölen öğretmen çift, yan yana toprağa verildi

        KIRKLARELİ'dekiselfelaketinde hayatını kaybeden emekli öğretmen Raile Şimşek (53) ile geçen ay emeklilik dilekçesi veren öğretmen eşi Ahmet Baki Şimşek'in (53) cenazeleri, memleketleri Denizli'de yan yana toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 16:04 Güncelleme: 08.09.2023 - 16:05
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        Selde ölen öğretmen çift, yan yana toprağa verildi
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        Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde, 5 Eylül sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış etkili oldu. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'nun son 500 yılın en yoğun yağışı olarak açıkladığı ve metrekareye 196 kilogram düşen yağış ile dereler taştı, su taşkınları oluştu. Longoz Ormanları'ndaki Sisli Vadi'ye kurulan bungalovların bulunduğu bölgede, sel felaketi yaşandı.

        OĞULLARI YARALI KURTULDU

        Dere içinde kurulan bungalovlarda tatil yapan emekli öğretmen Raile Şimşek ile geçen ay emeklilik dilekçesi veren öğretmen eşi Ahmet Baki Şimşek'in cansız bedenine ulaşıldı. Selde sürüklenen Şimşek çiftinin oğulları Kerem Şimşek (16) ise arama-kurtarma ekiplerince yaralı kurtarıldı. Hastanedeki tedavisi süren Şimşek'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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