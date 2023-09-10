Otomobil kanala uçtu: 4 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 21.00 sıralarında Serinhisar ilçesi Pınarcık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hüseyin Güler (46) yönetimindeki 20 PS 492 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kurutma kanalına uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, hurdaya dönen otomobildekileri bulundukları yerden çıkarırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gülsüm Topçu (32), Nihal Güler (42), Mustafa Selim Topçu (11) ve Hatice Serra Topçu'nun (7) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar Emine Nisa Güler (9), sürücü Hüseyin Güler ve Rıdvan Güler (21) ise sağlık ekipleri tarafından Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.