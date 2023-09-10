Merkezefendi 2'de 2 yaptı Basketbol SüperLigi'ndeMerkezefendi Belediyesi Basket, yeni sezon öncesi ev sahibi olduğu özel turnuvada oynadığı ikinci maçı da kazandı. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki turnuvada ilk maçta Büyükçekmece'yi 89-86 yenen Denizli ekibi, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u da çekişmeli geçen mücadelede 79-78 mağlup etti. Merkezefendi'de Oturu 23 sayı, 10 ribaundla oynadı. Manisa BŞB'de ise Terry 17, Anderson 12, Luther 11 sayı üretti.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ,

Demirören Haber Ajansı Giriş: 10.09.2023 - 14:06 Güncelleme: 10.09.2023 - 14:07 facebook

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