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        Merkezefendi 2'de 2 yaptı

        Basketbol SüperLigi'ndeMerkezefendi Belediyesi Basket, yeni sezon öncesi ev sahibi olduğu özel turnuvada oynadığı ikinci maçı da kazandı. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki turnuvada ilk maçta Büyükçekmece'yi 89-86 yenen Denizli ekibi, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u da çekişmeli geçen mücadelede 79-78 mağlup etti. Merkezefendi'de Oturu 23 sayı, 10 ribaundla oynadı. Manisa BŞB'de ise Terry 17, Anderson 12, Luther 11 sayı üretti.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ,

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 14:06 Güncelleme: 10.09.2023 - 14:07
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        Merkezefendi 2'de 2 yaptı
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