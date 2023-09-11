Denizlispor startta kaldı TFF2'nciLig'e ilk kez düşerek Abdulkadir Sünger, Muhammet Özkal, Gökhan Süzen, Emre Sağlık ve Bekir Turaç Böke haricinde genç ağırlıklı kadroyla mücadele eden Denizlispor, ilk 3 haftada umduğunu bulamadı. Ligde Kırmızı Grup'ta oynadığı 3 maçta galip gelemeyen yeşil-siyahlı ekip, 1 puanla alt sıralara demir attı. Sezona Amed Sportif'e deplasmanda 2-0 yenilerek başladıktan sonra ilk iç saha sınavında Karaman FK'yla 1-1 berabere kalan Denizli, dün Isparta 32 Spor'a da 2-1 mağlup oldu. Şimdiden tehlike çanlarının çaldığı Denizlispor, 19 takımlı grupta 17'nci sırada kendisine yer bulabildi.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ,

Demirören Haber Ajansı Giriş: 11.09.2023 - 12:43 Güncelleme: 11.09.2023 - 12:43 facebook

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