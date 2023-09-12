Denizlispor'un maçının saati değişti
TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta oynadığı ilk 3 karşılaşmada galibiyetle tanışamayıp hanesine yalnız 1 puan yazdırabilen Denizlispor'un bu hafta sonu Arnavutköy Belediyespor'la yapacağı iç saha maçının saati değişti. Futbol Federasyonu, Denizlispor'un talebi ve rakip takımın onayıyla Denizli Atatürk Stadı'nda pazar günü saat 16.30'da başlayacağı açıklanan maçı saat 19.00'a aldı.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ,
Giriş: 12.09.2023 - 11:34 Güncelleme: 12.09.2023 - 11:34