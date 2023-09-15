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        Okul servis minibüsü ile otomobil çarpıştı; 9'u öğrenci, 14 yaralı

         DENİZLİ'de,okulservis minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada, 9 lise öğrencisinin de aralarında olduğu 14 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 11:13 Güncelleme: 15.09.2023 - 11:15
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        Okul servis minibüsü ile otomobil çarpıştı; 9'u öğrenci, 14 yaralı
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        Kaza, saat 08.00 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 56'ncı ve 57'nci sokakların kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Fatih Lenger'in kullandığı 20 S 1044 plakalı okul servisi minibüsü, kavşakta Yasemin Kasap idaresindeki 20 AGV 118 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan minibüs, yol kenarındaki evin garajının demir kapısına çarpıp bahçeye girdi. Kazada, otomobildeki 4 kişi, servis minibüsünün şoförü Lenger ve 9 lise öğrencisi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılıp tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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