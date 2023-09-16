Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizlispor evinde sahaya çıkacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 11:07 Güncelleme: 16.09.2023 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizlispor evinde sahaya çıkacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta geride kalan 3 haftada 2 yenilgi ve 1 beraberlik alıp 1 puanla düşme hattında yer alan Denizlispor yarın evinde Arnavutköy Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Lütfullah Aslan görev alacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP ve loca önü 100, kapalı B-D üst 75, kapalı A alt 60, maraton 50 ve misafir tribünü 65 TL olarak belirlendi. Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Ertuğrul, taraftardan destek beklediklerini belirterek, "İlk galibiyetimizi almayı çok istiyoruz. İnanıyorum ki sahada elimizden gelenin en iyisini yapıp kazanacağız" dedi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İSKİ'den kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        İSKİ'den kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        MSB: Irak'ın kuzeyine hava harekatı yapıldı
        MSB: Irak'ın kuzeyine hava harekatı yapıldı
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        30 kişi gözaltında! 1 kişi öldürüldü! 'Yol verme' savaşı!
        30 kişi gözaltında! 1 kişi öldürüldü! 'Yol verme' savaşı!
        Prof. Dr. İsmail Balık'tan Eris varyantı açıklaması
        Prof. Dr. İsmail Balık'tan Eris varyantı açıklaması
        'El Chapo'nun oğlu ABD'ye iade edildi
        'El Chapo'nun oğlu ABD'ye iade edildi
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 2 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 2 bölgede sağanak!
        Genç yazar motosiklet kazası kurbanı oldu!
        Genç yazar motosiklet kazası kurbanı oldu!
        Cevdet Yılmaz'dan açıklamalar
        Cevdet Yılmaz'dan açıklamalar
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Kağıthane'de taksici şiddeti
        Kağıthane'de taksici şiddeti
        Fenerbahçe'de 2 ayrılık!
        Fenerbahçe'de 2 ayrılık!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        İspanya'da Rubiales'e Hermoso yasağı!
        İspanya'da Rubiales'e Hermoso yasağı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kuzey Kore lideri Rusya'da uçak fabrikasını ziyaret etti
        Kuzey Kore lideri Rusya'da uçak fabrikasını ziyaret etti
        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        Eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu!
        Eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu!
        Aldatma iddiasına yanıt
        Aldatma iddiasına yanıt

        Benzer Haberler

        Düğünde horoza içki içiren 5 kişiye para cezası
        Düğünde horoza içki içiren 5 kişiye para cezası
        Biçerdövere bacaklarını kaptırdı, hastanede öldü
        Biçerdövere bacaklarını kaptırdı, hastanede öldü
        Okul servis minibüsü ile otomobil çarpıştı; 9'u öğrenci, 14 yaralı
        Okul servis minibüsü ile otomobil çarpıştı; 9'u öğrenci, 14 yaralı
        Denizli'de ayaklarını biçerdövere kaptıran kişi hayatını kaybetti
        Denizli'de ayaklarını biçerdövere kaptıran kişi hayatını kaybetti
        Denizli'de okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı
        Denizli'de okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı
        Denizli'de otomobilin çarptığı yaya öldü
        Denizli'de otomobilin çarptığı yaya öldü