Denizlispor evinde sahaya çıkacak

TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta geride kalan 3 haftada 2 yenilgi ve 1 beraberlik alıp 1 puanla düşme hattında yer alan Denizlispor yarın evinde Arnavutköy Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Lütfullah Aslan görev alacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP ve loca önü 100, kapalı B-D üst 75, kapalı A alt 60, maraton 50 ve misafir tribünü 65 TL olarak belirlendi. Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Ertuğrul, taraftardan destek beklediklerini belirterek, "İlk galibiyetimizi almayı çok istiyoruz. İnanıyorum ki sahada elimizden gelenin en iyisini yapıp kazanacağız" dedi.

DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,