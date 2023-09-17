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        Denizlispor - Arnavutköy Belediyespor: 3-2

         TFF2´nciLig Kırmızı Grup´ta Denizlispor evinde çıktığı 4´üncü hafta mücadelesinde Arnavutköy Belediyespor´u 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti. Konuk ekip 5´inci dakikada Metincan Cici ve 41´inci dakikada Umut Aydın´ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Maçın 53´üncü dakikasında Bekir Turaç Böke ile farkı 1´e indiren Denizlispor, aynı futbolcunun 56´ncı dakikada penaltıdan attığı golle skora denge getirdi. Yeşil-siyahlılar, 71´inci dakikada Berkant Gündem´in golüyle galibiyete uzandı: 3-2. Konuk takımda Mehmet Aslan, 84´üncü dakikada ikinci sarıdan, Denizlispor´da ise Bekir Turaç Böke 90+2´nci dakikada direkt kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Denizlispor 4 puana ulaşırken, Arnavutköy Belediyespor 1 puanda kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 21:10 Güncelleme: 17.09.2023 - 21:10
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        Denizlispor - Arnavutköy Belediyespor: 3-2
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         TFF2´nciLig Kırmızı Grup´ta Denizlispor evinde çıktığı 4´üncü hafta mücadelesinde Arnavutköy Belediyespor´u 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti. Konuk ekip 5´inci dakikada Metincan Cici ve 41´inci dakikada Umut Aydın´ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Maçın 53´üncü dakikasında Bekir Turaç Böke ile farkı 1´e indiren Denizlispor, aynı futbolcunun 56´ncı dakikada penaltıdan attığı golle skora denge getirdi. Yeşil-siyahlılar, 71´inci dakikada Berkant Gündem´in golüyle galibiyete uzandı: 3-2. Konuk takımda Mehmet Aslan, 84´üncü dakikada ikinci sarıdan, Denizlispor´da ise Bekir Turaç Böke 90+2´nci dakikada direkt kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Denizlispor 4 puana ulaşırken, Arnavutköy Belediyespor 1 puanda kaldı.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - Ramazan ÇETİN

        2023-09-17 21:09:40

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