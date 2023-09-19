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        Denizlispor'a 3 puandan fazlası

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 11:54 Güncelleme: 19.09.2023 - 11:55
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        Denizlispor'a 3 puandan fazlası
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        TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk galibiyetini 2-0 mağlup duruma düştüğü Arnavutköy Belediyespor maçını 3-2 kazanarak alan Denizlispor'da Teknik Direktör Bülent Ertuğrul, 3 puandan çok daha fazlasını kazandıklarını söyledi. Ligin ilk 3 haftasında iyi mücadele etmelerine rağmen galip gelemediklerini ifade eden Bülent Ertuğrul, "Her geçen hafta daha iyi oluyoruz. Sezonun ilk galibiyetini alarak kazanamama stresini de üzerimizden attık. Bu galibiyetin sevincini yaşadık ve bitti. Artık önümüzdeki maçlara odaklanmak zorundayız" dedi.

        Geldiği günden beri taraftarların kendisine, ekibine ve oyunculara verdiği desteğin hakkını vermek için çalıştıklarını ifade eden Ertuğrul, "Arnavutköy Belediyespor maçının başından sonuna kadar taraftarlarımız yine üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Mağlup duruma düşmemize rağmen desteklerini hiç eksik etmediler. Maç sonrası gösterdikleri sevgi ve takımımıza destek galibiyet kadar güzeldi. Hepsine teşekkür ederim. Bu galibiyette onların da büyük emeği var" diye konuştu.

        GÖKHAN VE BEKİR TURAÇ YOK

        Geçen sezon 1'inci Lig'den düşen kadrosu dağılan ve Abdulkadir Sünger, Muhammet Özkal, Gökhan Süzen, Emre Sağlık ve Bekir Turaç Böke haricinde genç ağırlıklı kadroyla mücadele eden Denizlispor, bu hafta 2 tecrübeli isimden yararlanamayacak. Arnavutköy Belediyespor maçında kırmızı kart gören Bekir Turaç, cumartesi günü deplasmanda oynanacak Etimesgut Belediyespor maçında cezalı olduğu için forma giyemeyecek. İlk yarıda sakatlanarak yerini Alihan´a bırakan takım kaptanı Gökhan Süzen´in sol ayak iç kasıkta üçüncü derece yırtık tespit edildi. Tecrübeli oyuncunun yaklaşık 4 hafta takımdan ayrı kalacağı öğrenildi.

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,

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