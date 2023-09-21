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        Denizlispor'un yeni 10 numarası Samet Emre

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 13:11 Güncelleme: 21.09.2023 - 13:15
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        Denizlispor'un yeni 10 numarası Samet Emre
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        YUSUFŞimşek,Recep Niyaz gibi yıldız oyuncuları Türk futbolunda vitrine çıkaran kulüp olan Denizlispor, yeni 10 numarasını da altyapısından buldu. Transfer yasağı nedeniyle altyapı ağırlıklı kadroyla mücadele ettiği TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki ilk galibiyetini Arnavutköy Belediyespor'u 2-0 geriden gelip 3-2 yenerek alan Denizlispor'da 19 yaşındaki 10 numara Samet Emre Gündüz performansıyla dikkat çekti. Geçen sezon mart ayında profesyonel yapılıp 1'inci Lig'de 11 maçta oynayan Samet Emre, bu sezon ilk 3 hafta süre alamadı. Arnavutköy Belediyespor maçında takımı 2-0 gerideyken ikinci yarının başında oyuna dahil olan genç futbolcu 3-2'lik galibiyete büyük katkı yaptı. Teknik Direktör Bülent Ertuğrul'un Samet Emre'yi bu hafta ilk 11'e monte etmesi bekleniyor.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,

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