Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Merkezefendi hazır olacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 10:50 Güncelleme: 22.09.2023 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Merkezefendi hazır olacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        BASKETBOLSüperLigi'nde sezon öncesi kadrosunu tamamen yenileyen Merkezefendi Belediyesi Basket'te Antrenör Zafer Aktaş, uyum sorununu atlatıp başarılı olacaklarını söyledi. Türkiye Basketbol Ligi'nde 2021 yılında şampiyon yaptığı Denizli temsilcisiyle Süper Lig'deki üçüncü sezonuna hazırlanan Zafer Aktaş, yetenekli ancak çok genç ve deneyimsiz oyuncularla yola çıktıklarını belirtip, "Uyum sorununu mümkün olduğu kadar kısaltıp, yarışmacı kimliğimize bürüneceğimizden eminim ama taraftarlara bu sezon daha fazla ihtiyacımız olacak" dedi.

        Aktaş, ligin başlamasına 1 hafta kala, "Çok deneyimsiz ve genç bir takımız. Yerli kadromuzun Süper Lig deneyimi hemen hemen hiç yok, yabancılarımız da daha önce bu ligde yer almamış genç oyuncular. Ligin sertlik derecesini anlamamız açısından hazırlık maçları çok yararlı oldu ve oyuncularımız kimlere karşı oynayacaklarını gördüler. Zamana ihtiyacımız var ama bu sürenin uzaması zarar verir" şeklinde konuştu. 

        "UYUM SÜRESİNİ KISALTMALIYIZ"

        "Bu nedenle uyum süresini mümkün olduğu kadar kısaltıp yarışmacı kimliğimize bürünmek istiyoruz, bundan da kuşkum yok" diyen Merkezefendi Belediyesi Basket Antrenörü Zafer Aktaş, "Basketbol ve deneyim olarak eksiklerimizi bir an önce gidermek durumundayız. Hazırlık döneminin sakatlıksız geçmesi önemliydi, çünkü özellikle ana oyuncularda sakatlık sorun yaşama lüksümüz yok. Taraftarımız bize olağanüstü destek verdi, bu sezon onlara çok daha fazla ihtiyacımız olacak. Sonuç ne olursa olsun arkamızda olacaklarını görüyorum" dedi.

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kırklareli'ndeki sel felaketinde o işletme sahibi gözaltında
        Kırklareli'ndeki sel felaketinde o işletme sahibi gözaltında
        8 ayda 36 milyonu aşkın turist!
        8 ayda 36 milyonu aşkın turist!
        Borsa İstanbul endekslerinde değişikliğe gidildi
        Borsa İstanbul endekslerinde değişikliğe gidildi
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Öldüresiye darp edip uçurumdan attılar!
        Öldüresiye darp edip uçurumdan attılar!
        MİT'ten Sincar'da operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        MİT'ten Sincar'da operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        "Rakipleri dize getiriyor"
        "Rakipleri dize getiriyor"
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        "Öpün elini!"
        "Öpün elini!"
        Çorum'daki Hattuşa'da yeni bir Hint-Avrupa dili keşfedildi
        Çorum'daki Hattuşa'da yeni bir Hint-Avrupa dili keşfedildi
        Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteriler
        Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteriler
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        İSKİ barajlarda doluluk oranını açıkladı!
        İSKİ barajlarda doluluk oranını açıkladı!
        Vale cinayeti soruşturmasında flaş gelişme!
        Vale cinayeti soruşturmasında flaş gelişme!
        "Stresli bir süreçti"
        "Stresli bir süreçti"
        Beşiktaş'ın stat sponsoru belli oldu!
        Beşiktaş'ın stat sponsoru belli oldu!
        Ayasofya Stadı hayali!
        Ayasofya Stadı hayali!
        İşçi alacaklarındaki erime yavaşladı
        İşçi alacaklarındaki erime yavaşladı
        Açıklama geldi! Yağmur yok
        Açıklama geldi! Yağmur yok
        Antarktika'daki deniz buzu seviyesi uzmanları neden endişelendiriyor?
        Antarktika'daki deniz buzu seviyesi uzmanları neden endişelendiriyor?

        Benzer Haberler

        Honaz'da ağaçlandırma sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı
        Honaz'da ağaçlandırma sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı
        Denizli'de inşaat kazısı sırasında mezar steli bulundu
        Denizli'de inşaat kazısı sırasında mezar steli bulundu
        Denizlispor'un yeni 10 numarası Samet Emre
        Denizlispor'un yeni 10 numarası Samet Emre
        Denizli'de FETÖ hükümlüsü 7 kişi yakalandı
        Denizli'de FETÖ hükümlüsü 7 kişi yakalandı
        Denizlispor'da Bülent Ertuğrul sıkıntılı
        Denizlispor'da Bülent Ertuğrul sıkıntılı
        Denizli'de damadını bıçaklayan kişi tutuklandı
        Denizli'de damadını bıçaklayan kişi tutuklandı