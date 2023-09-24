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        Denizlispor seriye bağladı

         TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Arnavutköy Belediyespor'u 2-0 geriden gelip 3-2 yenen Denizlispor, Etimesgut Belediyespor deplasmanında da kazanarak seriyi başlattı. Gökhan Süzen ve Bekir Turaç gibi iki as oyuncusundan yoksun çıktığı karşılaşmayı 2-0 galip tamamlayan yeşil-siyahlılar maç bitiminde büyük mutluluk yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 10:44 Güncelleme: 24.09.2023 - 10:44
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        Denizlispor seriye bağladı
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         TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Arnavutköy Belediyespor'u 2-0 geriden gelip 3-2 yenen Denizlispor, Etimesgut Belediyespor deplasmanında da kazanarak seriyi başlattı. Gökhan Süzen ve Bekir Turaç gibi iki as oyuncusundan yoksun çıktığı karşılaşmayı 2-0 galip tamamlayan yeşil-siyahlılar maç bitiminde büyük mutluluk yaşadı.

        Teknik Direktör Bülent Ertuğrul, oyuncularının yürekleriyle mücadele ettiğini belirterek, "2'de 2 yaptığımız için çok mutluyuz. Bu takım daha da iyi yerlere gelecektir. Sezona istediğimiz gibi başlayamasak da toparladık. İnanıyorum ki bu seri sürecektir" dedi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,

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