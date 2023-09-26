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        Denizli´de terör örgütüne para transferine aracılık eden şüpheli tutuklandı

        DENİZLİ'deDEAŞ silahlı terör örgütüne yüklü miktarda para transferine aracılık ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 16:21 Güncelleme: 26.09.2023 - 16:21
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        Denizli´de terör örgütüne para transferine aracılık eden şüpheli tutuklandı
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        DENİZLİ'deDEAŞ silahlı terör örgütüne yüklü miktarda para transferine aracılık ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli'de bir kişinin DEAŞ silahlı terör örgütüne yüklü miktarda para transferi yaptığını tespit etti. Operasyon düzenleyen polis, şüpheliye gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından '6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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