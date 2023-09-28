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        Denizlispor'da Uz'un yüzü güldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 12:34 Güncelleme: 28.09.2023 - 12:35
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        Denizlispor'da Uz'un yüzü güldü
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        TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta son iki maçta Arnavutköy Belediyespor ve Etimesgut Belediyespor'u yenerek çıkışa geçen Denizlispor'da Başkan Mehmet Uz'un keyfi yerinde. Transfer yasağı nedeniyle sezona genç ağırlıklı kadroyla başlayan yeşil-siyahlılarda uzun süre taraftarın eleştiri oklarının hedefi olan Başkan Uz, son iki haftayı kayıpsız atlattıklarını belirterek, "Yakaladığımız bu güzel çıkışı 24Erzincanspor maçında da sürdürmek istiyoruz. Bu maçta da en büyük silahımız, her koşulda takımına sahip çıkan taraftarlarımız olacak. Tüm taraftarlarımızı tribünleri doldurarak destek vermeye devam etmelerini istiyorum" diye konuştu.

        Mehmet Uz, ligin en genç takımı olduklarını belirterek, "Sezon hazırlıklarına en erken başlayan takımlardan biriyiz. Yaz aylarını tamamen çalışarak ve genç oyuncularımızı lige hazırlayarak geçirdik. İlk 3 haftada iyi mücadele etmemize rağmen bunu skora yansıtamadık. Ancak son 2 haftada hem oyun hem de skor olarak istediğimizi alarak sahadan ayrıldık. Ligde her puan altın değerinde. Özellikle iç saha maçlarında puan kaybı yaşamak istemiyoruz. Şu ana kadar evimizde oynadığımız iki maçtan birini kazandık, birinden beraberlikle ayrıldık. Evimizde puan olarak iyi bir çizgimiz var. Bunu Erzincan maçında da sürdürmek istiyoruz. Eksik oyuncularımıza rağmen takımın kazanmak için elinden geleni yapacağından kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

        TARAFTARA TEŞEKKÜR

        Hem iç saha hem de deplasmanda en büyük silahlarının şartsız koşulsuz takımına sahip çıkan vefakar Denizlispor taraftarı olduğunu belirten Mehmet Uz, "Karaman FK ve Arnavutköy Belediyespor maçlarında taraftarlarımızın desteğinin alınan puanlarda ne kadar etkili olduğunu gördük. Arnavutköy Belediyespor maçının ilk yarısını 2 farklı mağlup kapatmamıza rağmen taraftarlarımızın desteğiyle maçı çevirmeyi başardık. Etimesgut deplasmanında da taraftarlarımız üzerine düşeni fazlasıyla yaptı ve galibiyette önemli rol oynadı. Hem sosyal medya hem de birebir görüşmelerimizde taraftarlarımızın takımına olan desteği ve güveni bizi çok sevindiriyor. Hepsine teşekkür ediyorum. Pazar günü oynayacağımız Erzincanspor maçında tribünleri doldurarak takımlarına desteklerini sürdürmeleri en büyük dileğimiz. Son yılların en fazla taraftar sayısına ulaşacağımıza inandığımız bir maça çıkacağımızı tahmin ve temenni ediyoruz" dedi.

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,

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