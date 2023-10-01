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        Denizlispor - 24Erzincanspor: 1-1

         TFF2'nci Lig Kırmızı Grup´ta üst üste Arnavutköy Belediyespor ve Etimesfut Belediyespor´u yenip çıkışa geçen Denizlispor evinde 24Erzincanspor´la 1-1 berabere kaldı. Denizlispor 17´nci dakikada Emre Burgaz ile öne geçti. 24Erzincanspor 18´inci dakikada İlker ile beraberliği yakaladı. İlk yarısı 1-1 berabere biten maçın ikinci devresinde gol sesi çıkmadı, iki takım da beraberliğe razı oldu. Bu sonuçla iki takım da 8 puana yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 21:03 Güncelleme: 01.10.2023 - 21:03
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        Denizlispor - 24Erzincanspor: 1-1
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         TFF2'nci Lig Kırmızı Grup´ta üst üste Arnavutköy Belediyespor ve Etimesfut Belediyespor´u yenip çıkışa geçen Denizlispor evinde 24Erzincanspor´la 1-1 berabere kaldı. Denizlispor 17´nci dakikada Emre Burgaz ile öne geçti. 24Erzincanspor 18´inci dakikada İlker ile beraberliği yakaladı. İlk yarısı 1-1 berabere biten maçın ikinci devresinde gol sesi çıkmadı, iki takım da beraberliğe razı oldu. Bu sonuçla iki takım da 8 puana yükseldi.

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - RAMAZAN ÇETİN

        2023-10-01 21:02:39

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