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        Ciple sokak köpeğinin üzerinden geçti; o anlar kamerada

        DENİZLİ'ninMerkezefendiilçesinde bir alışveriş merkezinin otoparkında yatan sokak köpeğinin üzerinden geçti. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 18:04 Güncelleme: 03.10.2023 - 18:05
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        Ciple sokak köpeğinin üzerinden geçti; o anlar kamerada
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        DENİZLİ'ninMerkezefendiilçesinde bir alışveriş merkezinin otoparkında yatan sokak köpeğinin üzerinden geçti. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 11.00 sıralarında Kayalar Mahallesi'nde bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Bir cip, otoparkta yatan sokak köpeğinin üzerinden geçti. Köpeğin acı içinde kıvrandığını görenler, olayı fark etmeyen kadın sürücüyü uyardı. Bunun üzerine cipi durduran sürücü, yaralı köpeği veterinere götürdü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay anına ait görüntüler sosyal medyada paylaşılınca tepki çekti.

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