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        Merkezefendi'de Lomazs döndü

        Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta Galatasaray'dan sonra Samsunspor'a da deplasmanda 95-85 yenilerek 2'de 0 çeken Merkezefendi Belediyesi Basket, eski yabancılarından Rihards Lomazs'ı yuvaya döndürdü. Merkezefendi'nin ligdeki ilk yılı olan 2021-2022 sezonunda da kadroda yer alan 27 yaşındaki Letonyalı guard, sözleşme imzalar imzalamaz ayağının tozuyla Samsunspor deplasmanına çıkıp 15 sayı, 2 ribaund, 3 asistle oynadı. Lomazs geçen sezon Almanya'da Oldenburg´ta oynamış, daha sonra ülkesinde Ventpils´e geçmişti. Merkezefendi'de yeni transferlerden Justin Roberson ise Samsun'da oynatılmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 11:44 Güncelleme: 08.10.2023 - 11:45
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        Merkezefendi'de Lomazs döndü
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        Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta Galatasaray'dan sonra Samsunspor'a da deplasmanda 95-85 yenilerek 2'de 0 çeken Merkezefendi Belediyesi Basket, eski yabancılarından Rihards Lomazs'ı yuvaya döndürdü. Merkezefendi'nin ligdeki ilk yılı olan 2021-2022 sezonunda da kadroda yer alan 27 yaşındaki Letonyalı guard, sözleşme imzalar imzalamaz ayağının tozuyla Samsunspor deplasmanına çıkıp 15 sayı, 2 ribaund, 3 asistle oynadı. Lomazs geçen sezon Almanya'da Oldenburg´ta oynamış, daha sonra ülkesinde Ventpils´e geçmişti. Merkezefendi'de yeni transferlerden Justin Roberson ise Samsun'da oynatılmadı.

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,

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