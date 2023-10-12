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        Denizlispor'a Burhaniye şoku

        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bölgesel Amatör Lig ekibi Burhaniye Belediyespor'a evinde 3-2 yenilerek 2'nci turda turnuvaya veda etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 10:33 Güncelleme: 12.10.2023 - 10:33
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        Denizlispor'a Burhaniye şoku
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        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bölgesel Amatör Lig ekibi Burhaniye Belediyespor'a evinde 3-2 yenilerek 2'nci turda turnuvaya veda etti.

        Evindeki müsabakada bitime 3 dakika kala rakibi karşısında 2-1 üstün olan yeşil-siyahlılar, 87'nci dakikadan sonra art arda goller yedi ve karşılaşmayı kaybetti. Teknik direktör Bülent Ertuğrul, iki dakika içinde iki gol yediklerini belirterek, "Kupada yolumuza devam etmek isterdik. Ancak konsantrasyon bozukluğu bize pahalıya mal oldu. Önümüze bakacağız, bu hafta sahamızda İnegölspor ile oynayacağız. Kazanıp üst sıralara tırmanacağız" dedi. Balıkesir'in amatör temsilcisi Burhaniye Belediyespor, kupada Yunusemre Belediyespor ve 3'üncü Lig ekibi Balıkesirspor'un ardından 2'nci Lig'deki Denizlispor'u da elemeyi başardı.  

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,

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