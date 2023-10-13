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        Denizlispor ligde İnegölspor'u misafir edecek

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Fethiyespor'a 3-1 kaybeden, Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Turu'nda ise evinde Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Burhaniye Belediyespor'a 3-2 yenilen Denizlispor yarın evinde İnegölspor'la oynayacak. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak müsabakada Ömer Faruk Gültekin görev yapacak. Denizlispor'da sakatlığı geçen kaptan Gökhan Süzen'in durumu maç saati netleşecek. Kart cezalısı Muhammet Özkal ise İnegölspor'a karşı görev alamayacak. Teknik direktör Bülent Ertuğrul, İnegölspor maçını kazanıp hem geçen haftayı hem de Türkiye Kupası'ndaki mağlubiyeti telafi edeceklerini ifade etti.  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 11:31 Güncelleme: 13.10.2023 - 11:31
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        Denizlispor ligde İnegölspor'u misafir edecek
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Fethiyespor'a 3-1 kaybeden, Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Turu'nda ise evinde Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Burhaniye Belediyespor'a 3-2 yenilen Denizlispor yarın evinde İnegölspor'la oynayacak. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak müsabakada Ömer Faruk Gültekin görev yapacak. Denizlispor'da sakatlığı geçen kaptan Gökhan Süzen'in durumu maç saati netleşecek. Kart cezalısı Muhammet Özkal ise İnegölspor'a karşı görev alamayacak. Teknik direktör Bülent Ertuğrul, İnegölspor maçını kazanıp hem geçen haftayı hem de Türkiye Kupası'ndaki mağlubiyeti telafi edeceklerini ifade etti.  

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,

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