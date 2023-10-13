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        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - TOFAŞ: 93-97

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 22:01 Güncelleme: 13.10.2023 - 22:01
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        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - TOFAŞ: 93-97
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        SALON:Pamukkale Üniversitesi

        HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Sinem Tetik Akbayrak, Burak Yılmaz

        YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Jalen Hudson 14, Ömer Yasir Küçük, Berke Aygündüz, Alihan Demir, Vrenz Bleijenbergh 19, İsmail Karabilen, Marko Pecarski 2, Richard Lomazs 31, Çağatay Özkan 3, Daniel Oturu 24

        TOFAŞ: Özgür Cengiz 11, Cassius Winston 14, Tevfik Akdamar, Caleb Homesley 22, Batın Tuna 3,

        Tolga Geçim 6, Ege Demir 12, Jaleel Steven Obrien 13, Luke David Maye 9, Zeljko Sakic 7

        1'İNCİ PERİYOT: 27-33

        DEVRE: 48-59

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-74

        5'İNCİ FAULLER: 34.42 Jalen Hudson (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket) - 38.41 Cassius Winston, 39.16 Zeljko Sakic (TOFAŞ)

        Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 3'üncü haftanın açılış maçında TOFAŞ, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 97-93 yendi.

        Bu sonuçla konuk ekip, 2'nci galibiyetini alırken, ev sahibi ise 3'üncü maçından da mağlup ayrıldı.

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - RAMAZAN ÇETİN

        2023-10-13 22:00:18

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