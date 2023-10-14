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        Denizlispor - İnegölspor: 2-0

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 17:44 Güncelleme: 14.10.2023 - 17:44
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        Denizlispor - İnegölspor: 2-0
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        STAT:Atatürk

        HAKEMLER:Ömer Faruk Gültekin, Kürşathan Akın, Burak Celep

        DENİZLİSPOR:  Abdulkadir - Emirhan, Gökhan (Dk. 90 Emre Yıldırım), Emre Sağlık, Ahmet, Bekir Turaç, Muhammed Eren (Dk. 46 Alihan), Oktay, Emre Furtana (Dk. 70 Deniz), Emre Burgaz (Dk. 70 Mehmet Eren), Mustafa (Dk. 90 Alaattin)

        İNEGÖLSPOR: Bekir - Mete, Orhan, Yusuf Talum (Dk. 74 Erkan Arda), Ferhat, Samed (Dk. 62 Serhat), Furkan, Uğur Utlu, Uğur Mustafa, Cengiz (Dk. 83 Ethem), Okan (Dk. 74 Yusuf Kocatürk)

        GOLLER: Dk. 24 Mustafa, Dk. 53 Bekir Turaç (Denizlispor)

        SARI KARTLAR: Emre Sağlık, Alihan, Emirhan, Mustafa (Denizlispor), Mete, Orhan, Serhat (İnegölspor)

        TFF 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta hedefini üst sıralar olarak belirleyen Denizlispor, evinde İnegölspor engelini 2-0´lık skorla aştı. Yeşil-siyahlılar 24´üncü dakikada Mustafa´nın golüyle öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla bitirdi. Denizlispor, 53´üncü dakikada Bekir Turaç ile golleri ikiledi: 2-0. Kalan dakikalarında avantajını koruyan Denizlispor 11 puana yükseldi. İnegölspor ise 5 puanla düşme potasından çıkamadı.

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - RAMAZAN ÇETİN

        2023-10-14 17:43:54

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