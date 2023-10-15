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        Denizlispor telafi etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 13:09 Güncelleme: 15.10.2023 - 13:10
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        Denizlispor telafi etti
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        TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Fethiyespor'a 3-1 kaybedip, hafta içinde de Ziraat Türkiye Kupası'nda Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Burhaniye Belediyespor'a elenen Denizlispor, İnegölspor'u yenerek rahatladı. Evinde 2-0 kazanan yeşil-siyahlılar kara bulutları dağıtırken, üst sıralar için de yeniden umutlandı. 

        Altyapı ağırlıklı kadroyla başladığı ligde 8 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle 11 puan toplayan Denizlispor'da Teknik Direktör Bülent Ertuğrul, İnegölspor karşısında iyi bir futbol ortaya koyduklarını belirterek, "Bu galibiyet hepimize moral ve özgüven verdi. Önemli olan bu çizgiyi bozmadan yolumuza devam edebilmek. Bunu başaracak da güce sahibiz" diye konuştu.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,

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