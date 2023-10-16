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        Kayıp olarak aranırken, derede elleri, ayakları ve ağzı bağlı cesedi bulundu

        DENİZLİ´ninPamukkale ilçesinde 6 gün önce ailesinin kayıp başvuruşu yaptığı Anıl Alperen Yılmaz´ın (18), dere yatağında elleri, ayakları ve ağzı bağlı, göğsünden vurulmuş cesedi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 08:33 Güncelleme: 16.10.2023 - 08:35
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        Kayıp olarak aranırken, derede elleri, ayakları ve ağzı bağlı cesedi bulundu
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        DENİZLİ´ninPamukkale ilçesinde 6 gün önce ailesinin kayıp başvuruşu yaptığı Anıl Alperen Yılmaz´ın (18), dere yatağında elleri, ayakları ve ağzı bağlı, göğsünden vurulmuş cesedi bulundu.

        Korucuk Mahallesi´nde dün saat 20.00 sıralarında Çürüksu Deresi´nde yarı çıplak halde erkek cesedini görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Cinayet Bürosu ekiplerinin yaptığı incelemede, elleri, ayakları ve ağzı bağlı olan cesedin, göğsünden silahla vurduğu tespit edildi. Yapılan araştırmada, cesedin, ilçenin Kınıklı Mahallesi´nde oturan Anıl Alperen Yılmaz´a ait olduğu ve ailesinin 10 Ekim´de kayıp başvurusunda bulunduğu saptandı. İncelemenin ardından ceset, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı.

        Anıl Alperen Yılmaz´ın, öldürüldükten sonra dereye atıldığı ve akıntıyla birlikte sürüklendiği üzerinde duran polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

        DHA-Genel - Türkiye-Denizli - Ramazan ÇETİN

        2023-10-16 08:32:06

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