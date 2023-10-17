Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        1 haftada 4 iş yerinde hırsızlık yaptı; peşine düşen polis diğer şüphelileri de yakaladı

        DENİZLİ'ninPamukkaleilçesinde 1 haftada 4 iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen Ahmet Emeç (24), operasyonla yakalandı. Emeç'in oturduğu apartmandaki tüm dairelerde arama yapan polis, 4 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 17:55 Güncelleme: 17.10.2023 - 18:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1 haftada 4 iş yerinde hırsızlık yaptı; peşine düşen polis diğer şüphelileri de yakaladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DENİZLİ'ninPamukkaleilçesinde 1 haftada 4 iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen Ahmet Emeç (24), operasyonla yakalandı. Emeç'in oturduğu apartmandaki tüm dairelerde arama yapan polis, 4 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

        İncilipınar Mahallesi'ndeki 4 ayrı iş yerinde gerçekleşen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlatan Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin Ahmet Emeç olduğunu belirledi. Bilişim şirketi, eğitim kurumu, kafeterya ve taşımacılık şirketinin ofisine kapı ve pencereleri kırarak girip, 8 dizüstü bilgisayar, 10 cep telefonu, 7 bin lira nakit para ile çeşitli elektronik eşyalar çalan Emeç, Siteler Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Emeç'in 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'hırsızlık' suçlarından hakkında kesinleşmiş 5 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu da ortaya çıktı.

        TÜM APARTMAN ARANDI

        Polis, ayrıca Emeç'in yakalandığı apartmandaki tüm dairelerde arama yaptı. 5 dairede yapılan aramada, uyuşturucu içmekte kullanılan aparatlar, kurusıkı tabanca, bir miktar nakit para, 7 dizüstü bilgisayar ve çeşitli elektronik eşyalar ele geçirildi. Uyuşturucu kullandıkları tespit edilen, 20 suç kaydı bulunan Halil Ö. (34), 2 suç kaydı bulunan İbrahim K. (27) ve 5 suç kaydı bulunan Veli Ö. (24) gözaltına alındı. İbrahim K.'nin ayrıca 'uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan arandığı ortaya çıktı. 6 ayrı suçtan para cezası ile arandığı belirlenen Hüseyin Ç. (26) de gözaltına alındı. İşlemleri sonrası Ahmet Emeç tutuklanırken, diğer şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meclis'te Irak ve Suriye tezkeresi görüşülüyor
        Meclis'te Irak ve Suriye tezkeresi görüşülüyor
        Bursa'daki uçak kazasında soruşturma tamamlandı!
        Bursa'daki uçak kazasında soruşturma tamamlandı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Lübnan'dan İsrail'e yeni saldırı
        Lübnan'dan İsrail'e yeni saldırı
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Elektronik sigara kullananlar dikkat!
        Elektronik sigara kullananlar dikkat!
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Yunanistan'daki kanlı pusuda detaylar netleşti!
        Yunanistan'daki kanlı pusuda detaylar netleşti!
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        Takside çocuk tacizine istenen ceza belli oldu!
        Takside çocuk tacizine istenen ceza belli oldu!
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi
        Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        Derbide koz Aboubakar!
        Derbide koz Aboubakar!

        Benzer Haberler

        Denizli'de aynı gece 4 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan ş...
        Denizli'de aynı gece 4 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan ş...
        Cadde ortasında eşini bıçaklayan şüpheliyi linç etmek istediler; o anlar ka...
        Cadde ortasında eşini bıçaklayan şüpheliyi linç etmek istediler; o anlar ka...
        Denizli'de sokakta karısını bıçakla yaralayan kişi, çevredekilerin müdahale...
        Denizli'de sokakta karısını bıçakla yaralayan kişi, çevredekilerin müdahale...
        Denizlispor seri istiyor
        Denizlispor seri istiyor
        Kahvehanede silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        Kahvehanede silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        Denizli'de kahvehanede düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yar...
        Denizli'de kahvehanede düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yar...