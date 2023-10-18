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        Cadde ortasında eşinin bıçakladığı Gülderen, tabucu edildi

        DENİZLİ'deboşanmak istediği eşi Beytullah Ş. (26) tarafından cadde ortasında saçından sürüklenerek, sırtından bıçaklanıp, boğazına bıçak dayanan Gülderen Ş. (26), hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen ve aldığı darbelerle ağır yaralanan Beytullah Ş.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 17:02 Güncelleme: 18.10.2023 - 17:05
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        Cadde ortasında eşinin bıçakladığı Gülderen, tabucu edildi
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        DENİZLİ'deboşanmak istediği eşi Beytullah Ş. (26) tarafından cadde ortasında saçından sürüklenerek, sırtından bıçaklanıp, boğazına bıçak dayanan Gülderen Ş. (26), hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen ve aldığı darbelerle ağır yaralanan Beytullah Ş.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Olay, önceki gün Hacıkaplanlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Gülderen Ş. ile boşanmak istediği eşi Beytullah Ş. arasında caddede tartışma çıktı. Beytullah Ş. yanındaki bıçağı eşinin boğazına dayayıp, tehdit etti. Çevredekiler olaya müdahale etmek isteyince, eşinin bir anlık dalgınlığından faydalanan Gülderen Ş. kurtulup kaçmaya başladı. Beytullah Ş. peşinden koştuğu eşini saçından yakalayıp, yoldan kaldırıma kadar sürükledi. Ardından da elindeki bıçağı tekrar eşinin boğazına dayadı. Çevredekilerin tekrar müdahale etmek istemesi üzerine Beytullah Ş., genç kadının sırtına birkaç kez bıçak darbesi vurdu. Bu sırada toplanan kalabalık bir esnafın dışarıda sergilediği kavanozları alarak Beytullah Ş.'ye fırlatıp durdurmaya çalıştı.

        OLAY KAMERADA

        Eşinin elinden çevredekiler tarafından güçlükle kurtarılan Gülderen Ş., yakındaki bir markete götürüldü. Bu sırada giderek artan öfkeli kalabalık, Beytullah Ş.'yi yere yatırıp, darbetti. Beytullah Ş.'yi linç edilmekten yine araya giren vatandaşlar kurtardı. O anlar cep telefonlarıyla görüntülendi. Beytullah Ş.'nin eşini saçından sürükleyip, boğazına bıçak dayadığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, Beytullah Ş.'yi gözaltına alırken, vatandaşları da sakinleştirdi. Bu sırada markette bulunan Gülderen Ş.'ye çevredekiler tarafından pansuman yapıldı. Gülderen Ş., ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Gülderen Ş. tedavisinin ardından taburcu edildi. Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve tedavisi süren Beytullah Ş.'nin tedavisinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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