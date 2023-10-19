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        Denizlispor başaramadı

         TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta geçen hafta İnegölspor'u evinde yenen Denizlispor hafta içi mesaisinde güçlü rakibi Kastamonuspor'a deplasmanda diş geçiremedi. Evinde daha önce 3'te 3 yapan rakibine 2-0 mağlup olan yeşil-siyahlı ekip seri yakalama hedefini ıskaladı. Grupta 9 maçta 11 puanı bulunan Denizlispor pazar günü Iğdır FK'yı konuk edecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 12:57 Güncelleme: 19.10.2023 - 12:57
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        Denizlispor başaramadı
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         TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta geçen hafta İnegölspor'u evinde yenen Denizlispor hafta içi mesaisinde güçlü rakibi Kastamonuspor'a deplasmanda diş geçiremedi. Evinde daha önce 3'te 3 yapan rakibine 2-0 mağlup olan yeşil-siyahlı ekip seri yakalama hedefini ıskaladı. Grupta 9 maçta 11 puanı bulunan Denizlispor pazar günü Iğdır FK'yı konuk edecek.

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,

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