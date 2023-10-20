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        Denizlispor'da Berkant şoku 

        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Denizlispor sakatlık şokuyla sarsıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 10:58 Güncelleme: 20.10.2023 - 11:00
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        Denizlispor'da Berkant şoku 
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        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Denizlispor sakatlık şokuyla sarsıldı.

        Yeşil-siyahlıların defans oyuncusu Berkant Gündem'in çapraz bağları koptu. Ameliyat olan genç futbolcu büyük olasılıkla sezonu kapattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Berkant Gündem. Profesyonel futbolcularımızdan Berkant Gündem, çapraz bağlarından başarılı bir operasyon geçirmiştir. Futbolcumuz Berkant Gündem´e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede yeniden sahalara dönmesini temenni ediyoruz" denildi. Denizlispor'un altyapısından yetişen 20 yaşındaki oyuncu bu sezon 5 maçta görev alıp 1 kez fileleri sarstı.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,

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