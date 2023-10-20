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        Merkezefendi zincir kırmak istiyor

        BasketbolSüper Ligi'nde bu sezon 3'te 0 ile kötü bir başlangıç yapan Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın İstanbul'da Beşiktaş deplasmanında zincir kırmaya çalışacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 11:44 Güncelleme: 20.10.2023 - 11:44
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        Merkezefendi zincir kırmak istiyor
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        BasketbolSüper Ligi'nde bu sezon 3'te 0 ile kötü bir başlangıç yapan Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın İstanbul'da Beşiktaş deplasmanında zincir kırmaya çalışacak.

        BJK Emlakjet Spor Kompleksi'ndeki mücadele saat 15.30'da start alacak. Avrupa'da EuroCup'ta 3'te 3 yapan Beşiktaş bu sezon ligde ise 1 galibiyet, 2 yenilgi aldı.

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,

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