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        Denizlispor telafi peşinde

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 11:32 Güncelleme: 21.10.2023 - 11:32
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        Denizlispor telafi peşinde
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        TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta son maçında hafta içinde deplasmanda Kastamonuspor'a 2-0 kaybeden Denizlispor yarın evinde Iğdır FK ile karşı karşıya gelecek. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak maçta Onur Bingöl görev alacak. Yeşil-siyahlılarda çapraz bağlarından ameliyat olan defans oyuncusu Berkant Gündem forma giyemeyecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP ve loca önü 100, B-D üst 75, A alt 60, maraton 50 ve misafi tribün 65 TL olarak belirlendi. Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Ertuğrul, Iğdır FK karşısında iyi bir oyunla galibiyet hedeflediklerini söyledi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,

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