Sürdürülebilir avcılık için yakaladıkları balıkları geri bıraktılar DENİZLİ'desürdürülebiliravcılık, sucul yaşamın korunması ve bu alanda bilinç oluşturmak amacıyla sportif olta balıkçıları sazan avı yarışmasında buluştu. Gökpınar Göleti'ndeki yarışmaya 35 yarışmacı katıldı. Yarışmacılar, kural gereği 40 santimetre altındaki yakaladıkları balıkları ölçüm yapmadan tekrar suya bırakırken, dereceye giren 40 santimetre üzerindeki balıklar da ölçüm yapılarak suya bırakıldı.

DENİZLİ'desürdürülebiliravcılık, sucul yaşamın korunması ve bu alanda bilinç oluşturmak amacıyla sportif olta balıkçıları sazan avı yarışmasında buluştu. Gökpınar Göleti'ndeki yarışmaya 35 yarışmacı katıldı. Yarışmacılar, kural gereği 40 santimetre altındaki yakaladıkları balıkları ölçüm yapmadan tekrar suya bırakırken, dereceye giren 40 santimetre üzerindeki balıklar da ölçüm yapılarak suya bırakıldı.

Pamukkale ilçesindeki Gökpınar Göleti'nde sürdürülebilir avcılığa dikkat çekmek, sucul yaşamı korumak ve bu alanda bilinç oluşturmak amacıyla 'En Büyük Sazan' ve 'En Çok Sazan' tutma yarışması düzenlendi. Organizasyona Denizli Amatör ve Sportif Olta Balıkçıları Derneği (DENOLDER) ile Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin çeşitli kentlerinden 35 sportif balıkçı 14 sektörde oltalarını suya atarak farkındalık oluşturmaya çalıştı. Dört gün süren yarışlarda 40 santimetrenin altındaki balıklar değerlendirmeye alınmadı, limit üstü balıklar da ölçüm ve tartım işlemlerinin ardından suya geri bırakıldı. Yarışmacılar aileleri ile birlikte geldikleri etkinlikte çadır kurarak üç gece boyunca konakladı. Her yarışmacı kendi sektörünü en fazla 25 kilogram yem atarak yemledi. Yemler uzaktan kumandalı küçük botlar ya da içten yanmalı motor kullanmayan şişme botlarla suda istenilen noktalara bırakıldı.

'BU HOBİYİ AŞILAMAK İSTİYORUZ'

DENOLDER Başkanı Mustafa Yalçın, farkındalık oluşturmak amacıyla bu yarışmayı düzenlediklerini belirterek, "Sürdürülebilir avcılık için mücadele ediyoruz. Dernekler olarak kaçak avcılara karşı da mücadele veriyoruz. Genç nesillere bu hobiyi aşılamak için çabalıyoruz. Takımlarımız doğal ortamda yarışıyor. Göllerde alanımız sınırlı. Balıklar bitmesin, gelecek nesillere de kalsın diye limitlere uygun avcılık yapılmasını teşvik ediyoruz. İnsanları bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Sazan balıklarının alıkonabilir limiti 40 santimetre. Bu ölçülerin altında olan balıklar dereceye girmiyor. Üstü olan balıklar da hızla ölçüm işlemleri yapılıp suya geri bırakılıyor" dedi.

'EN BÜYÜK PROBLEMİMİZ BİLİNÇSİZ AVCILAR'

Yarışmacı olarak etkinliğe katılan Eskişehir Amatör Olta Balıkçıları Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) Başkanı Tamer Takıl ise "Sürdürülebilir avcılıkta en büyük problemimiz bilinçsiz avcılar. Biz sportif avcılar için ise hayalet ağlar büyük sorun teşkil ediyor. Devletimiz tarafından sportif balıkçılığın da spor branşı olarak tanınmasını istiyoruz. Hiçbir balığa zarar vermeden yeniden suya bırakıyoruz. Tüm balıklar videoları çekildikten sonra serbest bırakıldı. Tüm yarışmalarımızda aynı kurallara uyuyoruz. İnsanları bilinçlendirmek için sivil toplum kuruluşlarına büyük görev düşüyor. Biz STK'ların birincil görevidir" ifadelerini kullandı.

'BİLİNÇLİ AVCILIK ARTIYOR'

Afyonkarahisar Tatlısu Olta Balıkçıları Derneği (ATSOBDER) Başkanı Gökhan Koni de her geçen gün daha fazla insana ulaştıklarını belirterek, "Denizli'ye dördüncü kez geliyoruz. Bu tür yarışmalar camiamızdaki amatör balıkçıları, 'yakala bırak' yapan sportif balıkçılığına teşvik ediyor. 4 yıl önce buraya geldiğimizde balıkları evlerine götüren avcıların bir kısmının, hem ekipman olarak profesyonelleştiklerini hem de bilinçlerinin arttığını, sportif balıkçılığa yöneldikleri gördük. Bununla Türkiye'nin her yerinde sık sık karşılaşıyoruz. Derneklerimizin üye sayıları artıyor. 8 dernekle kurduğumuz federasyonumuz bugün bünyesinde 16 dernek barındırıyor. Bu sayı daha da artacaktır" diye konuştu.