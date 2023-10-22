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        Denizlispor - Iğdır FK: 0-2

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 17:45 Güncelleme: 22.10.2023 - 17:50
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        Denizlispor - Iğdır FK: 0-2
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        STAT:Atatürk

        HAKEMLER:Onur Bingöl, Hakan Ertan, Levent Yeşilyurt

        DENİZLİSPOR:  Abdulkadir - Emre Sağlık (Dk, 72 Kemal), Emre Burgaz (Dk. 66 Emre Furtuna), Deniz (Dk. 66 Samet Emre), Gökhan Süzen, Muhammet Özkal, Emirhan, Oktay (Dk. 90+3 Muhammed Kıryolcu), Bekir Turaç, Alihan, Mustafa (Dk. 90 Mehmet Eren)

        IĞDIR FK: Furkan (Dk. 46 İsmet) - Hasan, Mehmet, Caner, Hakan Barış, Hakan Yavuz (Dk. 90+2 Eyüp), Selim (Dk. 71 Mert), Mesut, Berkan, Halil İbrahim (Dk. 71 Emircan), Tahir (Dk. 84 Ömer)

        GOLLER: Dk. 41 Hakan Yavuz, Dk. 85 Ömer (Iğdır FK)

        SARI KARTLAR: Emirhan, Mustafa (Denizlispor)

        TFF 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta son maçında deplasmanda Kastamonuspor´a 2-0 yenilen Denizlispor, evinde Iğdır FK´ya da aynı skorla mağlup oldu: 0-2. Iğdır FK maçın 40´ıncı dakikasında Hakan Yavuz ile öne geçti: 1-0. Ömer Şişmanoğlu 85´inci dakikada durumu 2-0´a getiren golü kaydetti. Bu sonuçla Iğdır FK 18 puana yükselirken, Denizlispor 11 puanda kaldı.

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,

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