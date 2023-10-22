Denizlispor - Iğdır FK: 0-2
STAT:Atatürk
HAKEMLER:Onur Bingöl, Hakan Ertan, Levent Yeşilyurt
DENİZLİSPOR: Abdulkadir - Emre Sağlık (Dk, 72 Kemal), Emre Burgaz (Dk. 66 Emre Furtuna), Deniz (Dk. 66 Samet Emre), Gökhan Süzen, Muhammet Özkal, Emirhan, Oktay (Dk. 90+3 Muhammed Kıryolcu), Bekir Turaç, Alihan, Mustafa (Dk. 90 Mehmet Eren)
IĞDIR FK: Furkan (Dk. 46 İsmet) - Hasan, Mehmet, Caner, Hakan Barış, Hakan Yavuz (Dk. 90+2 Eyüp), Selim (Dk. 71 Mert), Mesut, Berkan, Halil İbrahim (Dk. 71 Emircan), Tahir (Dk. 84 Ömer)
GOLLER: Dk. 41 Hakan Yavuz, Dk. 85 Ömer (Iğdır FK)
SARI KARTLAR: Emirhan, Mustafa (Denizlispor)
TFF 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta son maçında deplasmanda Kastamonuspor´a 2-0 yenilen Denizlispor, evinde Iğdır FK´ya da aynı skorla mağlup oldu: 0-2. Iğdır FK maçın 40´ıncı dakikasında Hakan Yavuz ile öne geçti: 1-0. Ömer Şişmanoğlu 85´inci dakikada durumu 2-0´a getiren golü kaydetti. Bu sonuçla Iğdır FK 18 puana yükselirken, Denizlispor 11 puanda kaldı.
DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,