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        Cumhuriyetin 100'üncü yılında Pamukkale'de Türk Yıldızları gösterisi

        CUMHURİYETİN100'üncü yılı kapsamında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale'de düzenlenen Gençlik ve Havacılık Festivali'nde Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları, gösteri uçuşu yaptı. Gösteri büyük ilgi gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 19:44 Güncelleme: 22.10.2023 - 19:45
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        Cumhuriyetin 100'üncü yılında Pamukkale'de Türk Yıldızları gösterisi
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        CUMHURİYETİN100'üncü yılı kapsamında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale'de düzenlenen Gençlik ve Havacılık Festivali'nde Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları, gösteri uçuşu yaptı. Gösteri büyük ilgi gördü.

        Cumhuriyet'in 100'üncü yılı nedeniyle beyaz travertenleriyle dünyanın her yerinden turistlerin ziyaret ettiği Pamukkale'de düzenlenen Gençlik ve Havacılık Festivali'ne ilgi yoğun oldu. Denizli protokolünün yanı sıra yüzbinlerce kişi Pamukkale'ye akın etti. Festival kapsamında travertenler bölgesi sıcak hava balonlarıyla donatıldı. Pamukkale semalarında paramotorlar, cayrokopterler ve yamaç paraşütü gösterileri de yapıldı. En çok ilgiyi ise Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları çekti. Pamukkale'ye gelen vatandaşlar Türk Yıldızlarını izleyebilmek için travertenleri, seyir teraslarını ve yürüyüş alanlarını doldurdu. Binlerce vatandaş Türk Yıldızları ekibinin gösterisini ilgiyle izledi. Vatandaşlar gösteriyi cep telefonlarıyla görüntüledi.'

        'TÜRK YILDIZLARI'NIN GÖSTERİSİYLE PAMUKKALE TARİHİ BİR GÜN YAŞADI'

        Pamukkale'de restoran işleten Samim Tahra, "Bugün Pamukkale'de Türk Yıldızları'nın gösterisinden dolayı onurlu ve gururluyuz. Türk Yıldızları'nın gösteriminden dolayı Pamukkale daha da güzelleşti. Pamukkale, dünyanın yedi harikasından biriydi, bu gösteriyle birinci harikası oldu. Türk Yıldızları'nın gösterisinden dolayı Pamukkale tarihi günlerinden birini yaşadı" dedi.

        Ailesiyle gösteriyi izlemeye gelen vatandaşlardan Gülsüm Demir, "Türk Yıldızları gösteri yaparken çok heyecanlandım.  Cumhuriyetin 100'üncü yılında çok güzel bir gösteri oldu. Türk Yıldızları'nın gösterileri beni gururlandırdı" ifadesini kullandı.

        Gösteriyi izlemeye gelen Mehmet Kıvılcım, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında Pamukkale'de gösteri yapıldı. Türk yıldızlarının gösterileri harikaydı, mutlu olduk ve gurur duyduk" dedi.

        Pamukkale'ye Türk Yıldızları gösterisini izlemek için gelen Ahmet Çiçeker de "Çok heyecanlı bir gösteriydi, kalbimiz yerinden çıkacak gibiydi, Denizli'nin en güzel sembollerinden biri olan Pamukkale'de Türk Yıldızları'nın gösterisini izlemek çok zevkliydi. Uçaklar çok yakındı. Böyle bir organizasyon olması bizi çok mutlu etti" diye konuştu.

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