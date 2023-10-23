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        Denizlispor düşüşte

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Denizlispor, son 4 maçta 3 mağlubiyet alarak yine düşüşe geçti. Grupta Fethiyespor'a 3-1 yenildikten sonra İnegölspor'u 2-0 yenip moral tazeleyen yeşil-siyahlı ekip, son 2 maçında Kastamonuspor ve evinde Iğdır FK'ya 2-0 kaybetti. Denizlispor grupta 10 hafta sonunda topladığı 11 puanla 12'nci sıraya geriledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 11:52 Güncelleme: 23.10.2023 - 11:52
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        Denizlispor düşüşte
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Denizlispor, son 4 maçta 3 mağlubiyet alarak yine düşüşe geçti. Grupta Fethiyespor'a 3-1 yenildikten sonra İnegölspor'u 2-0 yenip moral tazeleyen yeşil-siyahlı ekip, son 2 maçında Kastamonuspor ve evinde Iğdır FK'ya 2-0 kaybetti. Denizlispor grupta 10 hafta sonunda topladığı 11 puanla 12'nci sıraya geriledi.

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,

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