Denizlispor düşüşte
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Denizlispor, son 4 maçta 3 mağlubiyet alarak yine düşüşe geçti. Grupta Fethiyespor'a 3-1 yenildikten sonra İnegölspor'u 2-0 yenip moral tazeleyen yeşil-siyahlı ekip, son 2 maçında Kastamonuspor ve evinde Iğdır FK'ya 2-0 kaybetti. Denizlispor grupta 10 hafta sonunda topladığı 11 puanla 12'nci sıraya geriledi.
Giriş: 23.10.2023 - 11:52 Güncelleme: 23.10.2023 - 11:52
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Denizlispor, son 4 maçta 3 mağlubiyet alarak yine düşüşe geçti. Grupta Fethiyespor'a 3-1 yenildikten sonra İnegölspor'u 2-0 yenip moral tazeleyen yeşil-siyahlı ekip, son 2 maçında Kastamonuspor ve evinde Iğdır FK'ya 2-0 kaybetti. Denizlispor grupta 10 hafta sonunda topladığı 11 puanla 12'nci sıraya geriledi.
DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,