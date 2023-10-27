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        Somaspor ile Denizlispor puan yarışında

         TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'taki Ege temsilcileri Somaspor ile Denizlispor yarın karşı karşıya gelecek. Soma Atatürk Stadı'ndaki maçın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Ligde sezona 3'te 3 yaparak başlayan Somaspor, ardından son 6 maçtır galibiyete hasret kaldı. Siyah-beyazlı ekip 13 puanla puan tablosunda altıncı basamakta yer alıyor. Genç ağırlıklı kadrosuyla son iki maçını kaybeden Denizlispor ise 11 puanla 12'nci sırada haftaya giriş yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 10:46 Güncelleme: 27.10.2023 - 10:46
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        Somaspor ile Denizlispor puan yarışında
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         TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'taki Ege temsilcileri Somaspor ile Denizlispor yarın karşı karşıya gelecek. Soma Atatürk Stadı'ndaki maçın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Ligde sezona 3'te 3 yaparak başlayan Somaspor, ardından son 6 maçtır galibiyete hasret kaldı. Siyah-beyazlı ekip 13 puanla puan tablosunda altıncı basamakta yer alıyor. Genç ağırlıklı kadrosuyla son iki maçını kaybeden Denizlispor ise 11 puanla 12'nci sırada haftaya giriş yaptı.

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,

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