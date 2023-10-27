Somaspor ile Denizlispor puan yarışında TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'taki Ege temsilcileri Somaspor ile Denizlispor yarın karşı karşıya gelecek. Soma Atatürk Stadı'ndaki maçın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Ligde sezona 3'te 3 yaparak başlayan Somaspor, ardından son 6 maçtır galibiyete hasret kaldı. Siyah-beyazlı ekip 13 puanla puan tablosunda altıncı basamakta yer alıyor. Genç ağırlıklı kadrosuyla son iki maçını kaybeden Denizlispor ise 11 puanla 12'nci sırada haftaya giriş yaptı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 27.10.2023 - 10:46 Güncelleme: 27.10.2023 - 10:46 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL