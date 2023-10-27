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        Haraç istediği için öldürüp, cesedini dere yatağına atmışlar

         DENİZLİ'ninPamukkaleilçesinde dere yatağında elleri, ayakları ve ağzı bağlı, göğsünden bıçaklanarak öldürülmüş bulunan Anıl Alperen Yılmaz'ın (18) cinayet şüphelisi olarak motosiklet tamirciliği yapan Sadi Hozer (24) ile ağabeyi Mahzar Hozer (30) gözaltına alındı. İki kardeşten Mahzar Hozer susma hakkını kullanırken, Sadi Hozer, Yılmaz'ın iş yerlerine gelip, kendilerini ölümle tehdit ederek haraç istediğini iddia ederek, bu nedenle öldürüp dereye yatağına attıklarını itiraf etti. Adliyeye sevk edilen Hozer kardeşler, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 14:01 Güncelleme: 27.10.2023 - 14:05
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        Haraç istediği için öldürüp, cesedini dere yatağına atmışlar
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         DENİZLİ'ninPamukkaleilçesinde dere yatağında elleri, ayakları ve ağzı bağlı, göğsünden bıçaklanarak öldürülmüş bulunan Anıl Alperen Yılmaz'ın (18) cinayet şüphelisi olarak motosiklet tamirciliği yapan Sadi Hozer (24) ile ağabeyi Mahzar Hozer (30) gözaltına alındı. İki kardeşten Mahzar Hozer susma hakkını kullanırken, Sadi Hozer, Yılmaz'ın iş yerlerine gelip, kendilerini ölümle tehdit ederek haraç istediğini iddia ederek, bu nedenle öldürüp dereye yatağına attıklarını itiraf etti. Adliyeye sevk edilen Hozer kardeşler, tutuklandı.

        Olay, 15 Ekim'de Korucuk Mahallesi'nde meydana geldi. Çürüksu Deresi'nde yarı çıplak halde erkek cesedini görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Cinayet Bürosu ekiplerinin yaptığı incelemede, elleri, ayakları ve ağzı bağlı olan cesedin, göğsünde bıçak yarası tespit edildi. Yapılan araştırmada, cesedin, ilçenin Kınıklı Mahallesi'nde oturan dolandırıcılık, uyuşturucu kullanmak, tehdit gibi suçlardan 9 ayrı suç kaydı bulunan Anıl Alperen Yılmaz'a ait olduğu ve ailesinin 10 Ekim'de kayıp başvurusunda bulunduğu belirlendi. İncelemenin ardından ceset, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        HARAÇ İSTEDİ İDDİASI 

        Soruşturma başlatan Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri, öldürülen Yılmaz'ın en son Ulus Caddesi´nde motosiklet tamirciliği yapan Sadi Hozer ile ağabeyi Mahzar Hozer ile görüştüğünü belirledi. Bunun üzerine Hozer kardeşler gözaltına alındı. İki kardeşten Mahzar Hozer susma hakkını kullanırken, Sadi Hozer suçlarını itiraf edip, Yılmaz'ın iş yerlerine gelip, kendilerini ölümle tehdit ederek haraç istemesi üzerine bıçakla öldürüp, ellerini, ayaklarını ve ağzını bağlayıp, dereye yatağına attıklarını söylediği öğrenildi.

        Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hozer kardeşler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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