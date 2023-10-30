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        Merkezefendi paraşütsüz düşüşte

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 11:31 Güncelleme: 30.10.2023 - 11:31
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        Merkezefendi paraşütsüz düşüşte
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        BASKETBOLSüperLigi'ndeki üçüncü sezonunu geçiren Merkezefendi Belediyesi Basket, ligde galibiyeti bulunmayan tek takım konumunda. Bu sezon çıktığı 5 maçı da kaybeden Denizli temsilcisi puan tablosunda dibe demir attı. Sezon başında kadrosunu tamamen değiştiren ancak beklediği çıkışı bir türlü yapamayan Merkezefendi, son olarak Ege derbisinde Manisa Büyükşehir Belediyespor'a 93-76 yenildi. Takımın Türkiye Basketbol Ligi'nden beri dümeninde yer alan Antrenör Zafer Aktaş, Manisa yenilgisi sonrası, "Zor bir deplasmanda güçlü ve formda bir rakibe karşı maçın kırılma anlarına kadar iyi mücadele ettik" diye konuştu.

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,

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