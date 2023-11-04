Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizlispor'un konuğu Menemen FK

         TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yarın Denizlispor ile Menemen FK rakip olacak. Denizli Atatürk Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Genç ağırlıklı kadrosuyla grupta son 3 maçından mağlubiyetle ayrılan Denizlispor 11 puanla alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 10:30 Güncelleme: 04.11.2023 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizlispor'un konuğu Menemen FK
        ABONE OL
        ABONE OL

         TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yarın Denizlispor ile Menemen FK rakip olacak. Denizli Atatürk Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Genç ağırlıklı kadrosuyla grupta son 3 maçından mağlubiyetle ayrılan Denizlispor 11 puanla alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor.

        Sezona iddialı transferlerle başlamasına rağmen 4 maçtır galip gelemeyince 12 puanda kalan Menemen FK, bu karşılaşma öncesi Cenk Laleci'nin yerine teknik direktörlüğe Türkiye'nin en tanınmış teknik adamlarından Yılmaz Vural'ı getirdi. Vural yönetiminde ilk lig maçına çıkacak sarı-lacivertli ekip hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Nevşehir Belediyespor'u 2-0 yenerek eledi.

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli -

        2023-11-04 10:30:08

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Polat çifti ve 18 şüpheli adliyeye sevk!
        Polat çifti ve 18 şüpheli adliyeye sevk!
        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        Silikon Vadisi'nin ünlü yatırımcısı: Togg'dan çok etkilendim
        Silikon Vadisi'nin ünlü yatırımcısı: Togg'dan çok etkilendim
        Kadıköy'de kritik randevu! Muhtemel 11'ler
        Kadıköy'de kritik randevu! Muhtemel 11'ler
        İş yeri taşınan işçinin tazminat hakkı
        İş yeri taşınan işçinin tazminat hakkı
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        Camlar buz tuttu! O kentimiz -3'ü gördü!
        Camlar buz tuttu! O kentimiz -3'ü gördü!
        Hakemlik iflas etti!
        Hakemlik iflas etti!
        Öldürüldü, parçalandı yakıldı
        Öldürüldü, parçalandı yakıldı
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        KAAN yıl sonunda uçacak
        KAAN yıl sonunda uçacak
        Meteoroloji saat verdi! 4 il için "turuncu" 8 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 4 il için "turuncu" 8 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Çekirge
        Çekirge
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Nafaka miktarı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        Ali Koç'tan son dakika açıklaması: Sabrımız tükendi
        Ali Koç'tan son dakika açıklaması: Sabrımız tükendi
        Fenomen Banu Parlak serbest bırakıldı
        Fenomen Banu Parlak serbest bırakıldı
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        Çağatay Çelik yazdı: Zaha'dan fragman
        Çağatay Çelik yazdı: Zaha'dan fragman

        Benzer Haberler

        Düğün magandalarına jandarmadan 'Yıldırım' operasyonu
        Düğün magandalarına jandarmadan 'Yıldırım' operasyonu
        Denizli'de düğünde havaya ateş açan 23 kişi yakalandı
        Denizli'de düğünde havaya ateş açan 23 kişi yakalandı
        Denizli-Aydın Otoyolu'nun 80 kilometrelik kısmı açıldı
        Denizli-Aydın Otoyolu'nun 80 kilometrelik kısmı açıldı
        Denizli'de eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
        Denizli'de eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
        Denizli'de bir eğlence merkezindeki "yağma" olayına ilişkin 4 kişi tutuklan...
        Denizli'de bir eğlence merkezindeki "yağma" olayına ilişkin 4 kişi tutuklan...
        Denizli'de trafik denetimleri sürüyor
        Denizli'de trafik denetimleri sürüyor