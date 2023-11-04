Denizlispor'un konuğu Menemen FK

TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yarın Denizlispor ile Menemen FK rakip olacak. Denizli Atatürk Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Genç ağırlıklı kadrosuyla grupta son 3 maçından mağlubiyetle ayrılan Denizlispor 11 puanla alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor.

Sezona iddialı transferlerle başlamasına rağmen 4 maçtır galip gelemeyince 12 puanda kalan Menemen FK, bu karşılaşma öncesi Cenk Laleci'nin yerine teknik direktörlüğe Türkiye'nin en tanınmış teknik adamlarından Yılmaz Vural'ı getirdi. Vural yönetiminde ilk lig maçına çıkacak sarı-lacivertli ekip hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Nevşehir Belediyespor'u 2-0 yenerek eledi.

DHA-Spor - Türkiye-Denizli -

2023-11-04 10:30:08