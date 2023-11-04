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        Düğün magandalarına jandarmadan 'Yıldırım' operasyonu

        DENİZLİ'ninHonaz ilçesinde, bir düğünde havaya rastgele tabanca ve tüfeklerle ateş açan 23 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından düğün kamerasından tespit edilip, düzenlenen 'Yıldırım' kod adlı operasyonla gözaltına alındı. Düğün sırasında 10 yaşından küçük çocuklara içki içiren kişiye de 120 bin lira para cezası kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 10:32 Güncelleme: 04.11.2023 - 10:35
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        Düğün magandalarına jandarmadan 'Yıldırım' operasyonu
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        DENİZLİ'ninHonaz ilçesinde, bir düğünde havaya rastgele tabanca ve tüfeklerle ateş açan 23 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından düğün kamerasından tespit edilip, düzenlenen 'Yıldırım' kod adlı operasyonla gözaltına alındı. Düğün sırasında 10 yaşından küçük çocuklara içki içiren kişiye de 120 bin lira para cezası kesildi.

        Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde yapılan düğün sırasında havaya rastgele ateş edildiği ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları ile düğün kamerası incelemeye alındı. JASAT ekibi, düğünde 23 kişinin havaya rastgele tabancalar ve tüfeklerle ateş ettiğini belirledi. Düğünde magandaların tabanca ve tüfeklerle ateş açarken, çocukların ve kadınların yaşadığı korku da görüntülere yansıdı.

        JASAT ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte 200 jandarma personelinin katıldığı 'Yıldırım' adı verilen operasyonda, şüpheliler evlerinde gözaltına alındı, Evlerde yapılan aramalarda 12 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 12 av tüfeği, 1900 mermi ele geçirildi. Aynı düğünde 10 yaşından küçük çocuklara içki içirdiği belirlenen bir kişi de gözaltına alındı. Bu kişiye 18 yaşından küçüklere içki sunumu yapmaktan 120 bin lira para cezası kesilirken, 23 kişi hakkında ise 'Genel güvenliği tehlikeye sokmak' ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan adli işlemler yapıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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