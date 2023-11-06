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        Denizlispor inişe geçti

         TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Menemen FK'ya da evinde öne geçtiği maçta son dakikada kalesinde  gördüğü golle 2-1 mağlup olan Denizlispor, üst üste 4'üncü mağlubiyetini aldı. Grupta art arda Kastamonuspor ve Iğdır FK'ya 2-0, Somaspor'a 1-0 mağlup olduktan sonra evinde Menemen'e de yenilen Denizlispor, 11 puanda kalıp yine düşme korkusu yaşamaya başladı. Geçen sezon transfer yasağıyla 1'inci Lig'den düşen, altyapı ağırlıklı kadrosu bulunan yeşil-siyahlılarda taraftarlar kötü sonuçların ardından iyice endişelenmeye başladı. Denizlispor'da kötü sonuçlara rağmen taraftarın destek verdiği teknik direktör Bülent Ertuğrul, Menemen maçında yeşil-siyahlılardan eski teknik patronu olan Yılmaz Vural'a rakip oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 11:59 Güncelleme: 06.11.2023 - 11:59
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        Denizlispor inişe geçti
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         TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Menemen FK'ya da evinde öne geçtiği maçta son dakikada kalesinde  gördüğü golle 2-1 mağlup olan Denizlispor, üst üste 4'üncü mağlubiyetini aldı. Grupta art arda Kastamonuspor ve Iğdır FK'ya 2-0, Somaspor'a 1-0 mağlup olduktan sonra evinde Menemen'e de yenilen Denizlispor, 11 puanda kalıp yine düşme korkusu yaşamaya başladı. Geçen sezon transfer yasağıyla 1'inci Lig'den düşen, altyapı ağırlıklı kadrosu bulunan yeşil-siyahlılarda taraftarlar kötü sonuçların ardından iyice endişelenmeye başladı. Denizlispor'da kötü sonuçlara rağmen taraftarın destek verdiği teknik direktör Bülent Ertuğrul, Menemen maçında yeşil-siyahlılardan eski teknik patronu olan Yılmaz Vural'a rakip oldu.

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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