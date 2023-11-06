Denizlispor inişe geçti
TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Menemen FK'ya da evinde öne geçtiği maçta son dakikada kalesinde gördüğü golle 2-1 mağlup olan Denizlispor, üst üste 4'üncü mağlubiyetini aldı. Grupta art arda Kastamonuspor ve Iğdır FK'ya 2-0, Somaspor'a 1-0 mağlup olduktan sonra evinde Menemen'e de yenilen Denizlispor, 11 puanda kalıp yine düşme korkusu yaşamaya başladı. Geçen sezon transfer yasağıyla 1'inci Lig'den düşen, altyapı ağırlıklı kadrosu bulunan yeşil-siyahlılarda taraftarlar kötü sonuçların ardından iyice endişelenmeye başladı. Denizlispor'da kötü sonuçlara rağmen taraftarın destek verdiği teknik direktör Bülent Ertuğrul, Menemen maçında yeşil-siyahlılardan eski teknik patronu olan Yılmaz Vural'a rakip oldu.
TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Menemen FK'ya da evinde öne geçtiği maçta son dakikada kalesinde gördüğü golle 2-1 mağlup olan Denizlispor, üst üste 4'üncü mağlubiyetini aldı. Grupta art arda Kastamonuspor ve Iğdır FK'ya 2-0, Somaspor'a 1-0 mağlup olduktan sonra evinde Menemen'e de yenilen Denizlispor, 11 puanda kalıp yine düşme korkusu yaşamaya başladı. Geçen sezon transfer yasağıyla 1'inci Lig'den düşen, altyapı ağırlıklı kadrosu bulunan yeşil-siyahlılarda taraftarlar kötü sonuçların ardından iyice endişelenmeye başladı. Denizlispor'da kötü sonuçlara rağmen taraftarın destek verdiği teknik direktör Bülent Ertuğrul, Menemen maçında yeşil-siyahlılardan eski teknik patronu olan Yılmaz Vural'a rakip oldu.
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