Denizlispor'da kaptan kadro dışı
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 4 mağlubiyetle düşme hattına yaklaşan Denizlispor'da takım kaptanı Gökhan Süzen kadro dışı bırakıldı. Yönetim, tecrübeli futbolcunun kadro dışı bırakılma kararının teknik heyetin raporu doğrultusunda alındığını açıkladı. İlk kez 2018-2019 sezonunda transfer olduğu yeşil-siyahlılarda toplamda dördüncü sezonunu geçiren 36 yaşındaki sol bek bu sezon ligde 12 maçın 9'unda forma giydi.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 4 mağlubiyetle düşme hattına yaklaşan Denizlispor'da takım kaptanı Gökhan Süzen kadro dışı bırakıldı. Yönetim, tecrübeli futbolcunun kadro dışı bırakılma kararının teknik heyetin raporu doğrultusunda alındığını açıkladı. İlk kez 2018-2019 sezonunda transfer olduğu yeşil-siyahlılarda toplamda dördüncü sezonunu geçiren 36 yaşındaki sol bek bu sezon ligde 12 maçın 9'unda forma giydi.
DHA-Spor - Türkiye-Denizli - Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,
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