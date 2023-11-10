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        Denizlispor'da kaptan kadro dışı

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 4 mağlubiyetle düşme hattına yaklaşan Denizlispor'da takım kaptanı Gökhan Süzen kadro dışı bırakıldı. Yönetim, tecrübeli futbolcunun kadro dışı bırakılma kararının teknik heyetin raporu doğrultusunda alındığını açıkladı. İlk kez 2018-2019 sezonunda transfer olduğu yeşil-siyahlılarda toplamda dördüncü sezonunu geçiren 36 yaşındaki sol bek bu sezon ligde 12 maçın 9'unda forma giydi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 14:28 Güncelleme: 10.11.2023 - 14:28
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        Denizlispor'da kaptan kadro dışı
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 4 mağlubiyetle düşme hattına yaklaşan Denizlispor'da takım kaptanı Gökhan Süzen kadro dışı bırakıldı. Yönetim, tecrübeli futbolcunun kadro dışı bırakılma kararının teknik heyetin raporu doğrultusunda alındığını açıkladı. İlk kez 2018-2019 sezonunda transfer olduğu yeşil-siyahlılarda toplamda dördüncü sezonunu geçiren 36 yaşındaki sol bek bu sezon ligde 12 maçın 9'unda forma giydi.

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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