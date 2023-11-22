Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizlispor'da iki aday var

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 10:38 Güncelleme: 22.11.2023 - 10:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizlispor'da iki aday var
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta düşme potasında yer alan Denizlispor'da teknik direktör arayışları hız kazandı. Genç çalıştırıcı Bülent Ertuğrul ile yollarını ayıran yeşil-siyahlıların Özcan Bizati ve Yusuf Şimşek'le temasta olduğu öğrenildi. Başkan Mehmet Uz'un öncelikle Bizati ile masaya oturduğu ve görüşmelerin sürdüğü kaydedildi. Özcan Bizati, daha önce Denizlispor'da 2009-2010, 2013- 2014 ve 2014-2015 sezonlarında görev yaptı. Bizati gibi Denizlispor'da önceki sezonlarda görev alan Yusuf Şimşek'in ise B planında yer aldığı kaydedildi.

        Öte yandan süresiz kadro dışı bırakılan ve Denizli'den ayrılan kaptan Gökhan Süzen'in Ertuğrul'un gitmesiyle takıma döneceği de iddia edildi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Döviz getiren şirketlere ek vergi indirimi
        Döviz getiren şirketlere ek vergi indirimi
        270 kiloluk alem 4 parça olarak indirilecek
        270 kiloluk alem 4 parça olarak indirilecek
        Pusu kurdular... Uzun namlulularla... Spor kulübü başkanına 33 kurşun!
        Pusu kurdular... Uzun namlulularla... Spor kulübü başkanına 33 kurşun!
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        Eski ABD Dışişleri yetkilisinin sözleri tepki çekti
        Eski ABD Dışişleri yetkilisinin sözleri tepki çekti
        "Kazanmak için yaratılmış"
        "Kazanmak için yaratılmış"
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        İsrail saldırılarını durduracak: Geçici ateşkese onay
        İsrail saldırılarını durduracak: Geçici ateşkese onay
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        Cumhuriyet tarihinde bir ilk!
        Cumhuriyet tarihinde bir ilk!
        İSKİ baraj doluluk oranını açıkladı! İşte son veri!
        İSKİ baraj doluluk oranını açıkladı! İşte son veri!
        Serdar Ali Çelikler: Şampiyonada başarılı olacağız
        Serdar Ali Çelikler: Şampiyonada başarılı olacağız
        Mehmet Ayan yazdı: Teşekkürler Türkiye
        Mehmet Ayan yazdı: Teşekkürler Türkiye
        Montella’nın ağabeyi rahatsızlandı! Milli Takım uçağı Münih'e indi
        Montella’nın ağabeyi rahatsızlandı! Milli Takım uçağı Münih'e indi
        İçinde 600 bin TL'lik altın vardı! Halı yıkamaya gitti!
        İçinde 600 bin TL'lik altın vardı! Halı yıkamaya gitti!
        OpenAI'da CEO krizi çözüldü
        OpenAI'da CEO krizi çözüldü
        200 fenomene vergi cezası
        200 fenomene vergi cezası
        Çocuklara grip aşısı uyarısı!
        Çocuklara grip aşısı uyarısı!
        O kişiler çocuk işçi çalıştıramaz
        O kişiler çocuk işçi çalıştıramaz

        Benzer Haberler

        Denizli'de, otizm derneklerinin ayrımcılığa karşı projesi tanıtıldı
        Denizli'de, otizm derneklerinin ayrımcılığa karşı projesi tanıtıldı
        Denizli'de barda çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü
        Denizli'de barda çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü
        Denizlispor'da Bülent Ertuğrul gitti
        Denizlispor'da Bülent Ertuğrul gitti
        Denizli'de 'eskort siteleri´ üzerinden dolandırıcılığa 4 tutuklama
        Denizli'de 'eskort siteleri´ üzerinden dolandırıcılığa 4 tutuklama
        Serdal Adalı: Matruşka lafı çok üzücü ve camiayı bölüp parçalayan söylem
        Serdal Adalı: Matruşka lafı çok üzücü ve camiayı bölüp parçalayan söylem
        Denizli'de dolandırıcılık ve uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli t...
        Denizli'de dolandırıcılık ve uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli t...