Denizlispor'da iki aday var
TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta düşme potasında yer alan Denizlispor'da teknik direktör arayışları hız kazandı. Genç çalıştırıcı Bülent Ertuğrul ile yollarını ayıran yeşil-siyahlıların Özcan Bizati ve Yusuf Şimşek'le temasta olduğu öğrenildi. Başkan Mehmet Uz'un öncelikle Bizati ile masaya oturduğu ve görüşmelerin sürdüğü kaydedildi. Özcan Bizati, daha önce Denizlispor'da 2009-2010, 2013- 2014 ve 2014-2015 sezonlarında görev yaptı. Bizati gibi Denizlispor'da önceki sezonlarda görev alan Yusuf Şimşek'in ise B planında yer aldığı kaydedildi.
Öte yandan süresiz kadro dışı bırakılan ve Denizli'den ayrılan kaptan Gökhan Süzen'in Ertuğrul'un gitmesiyle takıma döneceği de iddia edildi.
DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.