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        Denizlispor'da Bizati dönemi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 13:38 Güncelleme: 22.11.2023 - 13:38
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        Denizlispor'da Bizati dönemi
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        TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta son 5 maçını kaybederek düşme hattına giren ve teknik direktör Bülent Ertuğrul ile yollarını ayıran Denizlispor'da yeni teknik direktör Özcan Bizati oldu. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktör Özcan Bizati ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Özcan Bizati'ye hoşgeldiniz diyor, başarılar diliyoruz" denildi.

        Son olarak geçen sezon Tuzlaspor'u çalıştıran 55 yaşındaki teknik adam Denizlispor'da daha önce de teknik direktörlük yapmıştı.

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli -

        2023-11-22 13:29:53

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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