Denizlispor'da Bizati dönemi
TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta son 5 maçını kaybederek düşme hattına giren ve teknik direktör Bülent Ertuğrul ile yollarını ayıran Denizlispor'da yeni teknik direktör Özcan Bizati oldu. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktör Özcan Bizati ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Özcan Bizati'ye hoşgeldiniz diyor, başarılar diliyoruz" denildi.
Son olarak geçen sezon Tuzlaspor'u çalıştıran 55 yaşındaki teknik adam Denizlispor'da daha önce de teknik direktörlük yapmıştı.
DHA-Spor - Türkiye-Denizli -
2023-11-22 13:29:53
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