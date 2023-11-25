ÇATES'in halka arzında talep toplama tarihleri, 30 Kasım - 1 Aralık ÇatalağzıTermik Santrali'nin (ÇATES) Sermaye Piyasası Kurulu'na halka arz için yaptığı başvurunun onaylanmasının ardından talep toplama tarihleri 30 Kasım - 1 Aralık olarak açıklandı.

ÇatalağzıTermik Santrali'nin (ÇATES) Sermaye Piyasası Kurulu'na halka arz için yaptığı başvurunun onaylanmasının ardından talep toplama tarihleri 30 Kasım - 1 Aralık olarak açıklandı.

Halka arza İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin liderliğinde kurulan konsorsiyum içinde 36 aracı kurum iştirak ediyor. Şirketin, halka arz edilecek pay oranı yüzde 20,01 olarak açıklanırken; hisselerin arzında eşit dağıtım yönteminin kullanılacağı belirtildi. İzahnamede yer alan bilgilere göre ağırlıklı kısmı sermaye artırımı olmak üzere toplamda 33 milyon 50 bin TL nominal değerli pay, yatırımcılara 57,15 TL fiyattan halka arz edilecek. Halka arz büyüklüğünün 1,89 milyar TL olması bekleniyor.

ÇATES'in halka arzından elde edilecek gelirin, şirketin öz kaynakları ile sermaye gücünün artırılması kapsamında finansal borçluluğun azaltılmasında kullanılacağı bildirildi. ÇATES, sağladığı sürdürülebilir gelir ile yatırımcısına da düzenli temettü geliri sağlamayı hedefliyor. Halka arzın başarıyla tamamlanmasını takiben Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması beklenen ÇATES'in BIST kodu 'CATES' olarak belirlendi.

Halka arza ilişkin detaylı bilgiler için 'infoyatirim.com' ve 'cates.com.tr' ile konsorsiyum üyesi aracı kurumların internet sitelerinden alınabilecek.

DHA-Ekonomi - Türkiye-Denizli / Merkez - DHA

2023-11-25 10:10:57