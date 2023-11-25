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        ÇATES'in halka arzında talep toplama tarihleri, 30 Kasım - 1 Aralık

          ÇatalağzıTermik Santrali'nin (ÇATES) Sermaye Piyasası Kurulu'na halka arz için yaptığı başvurunun onaylanmasının ardından talep toplama tarihleri 30 Kasım - 1 Aralık olarak açıklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 10:18 Güncelleme: 25.11.2023 - 10:18
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        ÇATES'in halka arzında talep toplama tarihleri, 30 Kasım - 1 Aralık
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          ÇatalağzıTermik Santrali'nin (ÇATES) Sermaye Piyasası Kurulu'na halka arz için yaptığı başvurunun onaylanmasının ardından talep toplama tarihleri 30 Kasım - 1 Aralık olarak açıklandı.

         Halka arza İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin liderliğinde kurulan konsorsiyum içinde 36 aracı kurum iştirak ediyor. Şirketin, halka arz edilecek pay oranı yüzde 20,01 olarak açıklanırken; hisselerin arzında eşit dağıtım yönteminin kullanılacağı belirtildi. İzahnamede yer alan bilgilere göre ağırlıklı kısmı sermaye artırımı olmak üzere toplamda 33 milyon 50 bin TL nominal değerli pay, yatırımcılara 57,15 TL fiyattan halka arz edilecek. Halka arz büyüklüğünün 1,89 milyar TL olması bekleniyor. 

        ÇATES'in halka arzından elde edilecek gelirin, şirketin öz kaynakları ile sermaye gücünün artırılması kapsamında finansal borçluluğun azaltılmasında kullanılacağı bildirildi. ÇATES, sağladığı sürdürülebilir gelir ile yatırımcısına da düzenli temettü geliri sağlamayı hedefliyor. Halka arzın başarıyla tamamlanmasını takiben Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması beklenen ÇATES'in BIST kodu 'CATES' olarak belirlendi.

        Halka arza ilişkin detaylı bilgiler için 'infoyatirim.com' ve 'cates.com.tr' ile konsorsiyum üyesi aracı kurumların internet sitelerinden alınabilecek.

        DHA-Ekonomi - Türkiye-Denizli / Merkez - DHA

        2023-11-25 10:10:57

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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