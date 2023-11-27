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        Denizlispor ayağa kalkamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 11:08 Güncelleme: 27.11.2023 - 11:08
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        Denizlispor ayağa kalkamadı
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        TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta yeni teknik direktörü Özcan Bizati yönetiminde ilk maçını oynayıp evinde Düzcespor'a 2-1 kaybeden Denizlispor bir türlü çıkış yakalayamadı. Üst üste 6'ncı yenilgisini alan yeşil-siyahlılar 11 puanda kalarak ateş hattında kaldı. Son galibiyetini İnegölspor'a karşı 2-0'lık skorla alan Denizlispor, Kastamonuspor, Iğdır FK, Somaspor, Menemen FK, Sarıyer ve Düzcespor müsabakalarını kaybetti. Özcan Bizati, evlerinde yaşadıkları kayıp için çok üzgün olduklarını ancak bir an önce toparlanacaklarına inandığını dile getirdi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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