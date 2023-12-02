Denizlispor çıkış arıyor

TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta son 6 maçını kaybeden düşme hattındaki Denizlispor, 68 Aksaray Belediyespor deplasmanında çıkış arayacak. Dağılgan Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak mücadelede Yakup Özhan düdük çalacak.
Geçen hafta teknik direktör Özcan Bizati yönetiminde çıktığı ilk randevuda evinde Düzcespor'a 2-1 yenilen yeşil-siyahlılar, bu kez kazanıp moral bulmayı hedefliyor. Grupta Denizlispor 11 puanla 18'inci sırada, Aksaray ekibi ise 16 puanla 14'üncü basamakta yer alıyor.
DHA-Spor - Türkiye-Denizli -
2023-12-02 12:11:59
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