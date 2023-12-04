Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Otomobilin stepnesinde 4 bin 980 ecstasy hap ile yakalanıp, tutuklandı

        DENİZLİ'dedurdurulan otomobilde yapılan aramada, stepne içine gizlenmiş 4 bin 980 ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 16:58 Güncelleme: 04.12.2023 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobilin stepnesinde 4 bin 980 ecstasy hap ile yakalanıp, tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DENİZLİ'dedurdurulan otomobilde yapılan aramada, stepne içine gizlenmiş 4 bin 980 ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte otomobille uyuşturucu hap getirileceğini tespit etti. Polis, dün Denizli-Afyonkarahisar kara yolu üzerindeki denetim noktasında şüphe üzerine otomobili durdurdu. Otomobilin bagajında özel eğitimli narkotik köpeği ile yapılan aramada, stepne içine gizlenmiş 4 bin 980 ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü, işlemleri sonrası tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Depremin verdiği hasar ortaya çıktı!
        Depremin verdiği hasar ortaya çıktı!
        17 yaşındaki Damla 4 gündür kayıptı! Dövmeden acı teşhis!
        17 yaşındaki Damla 4 gündür kayıptı! Dövmeden acı teşhis!
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        İfadesinin alınıp alınmadığı merak ediliyordu! İşte Nur Erkasap’ın ifadesi!
        İfadesinin alınıp alınmadığı merak ediliyordu! İşte Nur Erkasap’ın ifadesi!
        İşte Oxford'a göre yılın kelimesi...
        İşte Oxford'a göre yılın kelimesi...
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Naci Görür'den 5.1'lik Marmara Depremi açıklaması!
        Naci Görür'den 5.1'lik Marmara Depremi açıklaması!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Marmara'yı korkutan 5.1'in tüm ayrıntılarını İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı!
        Marmara'yı korkutan 5.1'in tüm ayrıntılarını İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı!
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Avrupa kara teslim oldu
        Avrupa kara teslim oldu
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        "Bir şarkıcı paramı çaldı"
        "Bir şarkıcı paramı çaldı"
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        "Beşiktaş değişim istiyor ama..."
        "Beşiktaş değişim istiyor ama..."
        Kasım ayı enflasyonu açıklandı
        Kasım ayı enflasyonu açıklandı
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?

        Benzer Haberler

        Denizli'de 16 firari hükümlü yakalandı
        Denizli'de 16 firari hükümlü yakalandı
        Denizli'de otomobilin stepnesinde 4 bin 908 uyuşturucu hap ele geçirildi
        Denizli'de otomobilin stepnesinde 4 bin 908 uyuşturucu hap ele geçirildi
        Denizli'de kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
        Denizli'de kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
        Denizli'de 8 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken annesini yaraladı
        Denizli'de 8 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken annesini yaraladı
        Denizli'de aranan şüpheli hırsızlık için girdiği evde yakalandı
        Denizli'de aranan şüpheli hırsızlık için girdiği evde yakalandı
        Denizli'de dağda kaybolan 2 genç 10 saat sonra bulundu
        Denizli'de dağda kaybolan 2 genç 10 saat sonra bulundu