Otomobilin stepnesinde 4 bin 980 ecstasy hap ile yakalanıp, tutuklandı DENİZLİ'dedurdurulan otomobilde yapılan aramada, stepne içine gizlenmiş 4 bin 980 ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, tutuklandı.

DENİZLİ'dedurdurulan otomobilde yapılan aramada, stepne içine gizlenmiş 4 bin 980 ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte otomobille uyuşturucu hap getirileceğini tespit etti. Polis, dün Denizli-Afyonkarahisar kara yolu üzerindeki denetim noktasında şüphe üzerine otomobili durdurdu. Otomobilin bagajında özel eğitimli narkotik köpeği ile yapılan aramada, stepne içine gizlenmiş 4 bin 980 ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü, işlemleri sonrası tutuklandı.