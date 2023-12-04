Otomobilin stepnesinde 4 bin 980 ecstasy hap ile yakalanıp, tutuklandı
DENİZLİ'dedurdurulan otomobilde yapılan aramada, stepne içine gizlenmiş 4 bin 980 ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, tutuklandı.
DENİZLİ'dedurdurulan otomobilde yapılan aramada, stepne içine gizlenmiş 4 bin 980 ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte otomobille uyuşturucu hap getirileceğini tespit etti. Polis, dün Denizli-Afyonkarahisar kara yolu üzerindeki denetim noktasında şüphe üzerine otomobili durdurdu. Otomobilin bagajında özel eğitimli narkotik köpeği ile yapılan aramada, stepne içine gizlenmiş 4 bin 980 ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü, işlemleri sonrası tutuklandı.
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