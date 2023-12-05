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        Denizlispor'da Bekir Turaç parlıyor

         TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta 6 maçlık yenilgi serisine 68 Aksaray Belediyespor'u deplasmanda 1-0 yenerek son veren Denizlispor'da attığı şık frikik golüyle takımına aylar sonra galibiyeti getiren isim olan Bekir Turaç Böke bu sezon performansıyla yeşil-kırmızılıların skor yükünü çekiyor. Denizlispor'a 2021-22 sezonunun başında transfer olup çoğu maçta yedek kalan 24 yaşındaki forvet geçen 2 yılda 1'inci Lig'de 49 maçta süre alarak 5 gol atabildi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 11:58 Güncelleme: 05.12.2023 - 12:00
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        Denizlispor'da Bekir Turaç parlıyor
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         TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta 6 maçlık yenilgi serisine 68 Aksaray Belediyespor'u deplasmanda 1-0 yenerek son veren Denizlispor'da attığı şık frikik golüyle takımına aylar sonra galibiyeti getiren isim olan Bekir Turaç Böke bu sezon performansıyla yeşil-kırmızılıların skor yükünü çekiyor. Denizlispor'a 2021-22 sezonunun başında transfer olup çoğu maçta yedek kalan 24 yaşındaki forvet geçen 2 yılda 1'inci Lig'de 49 maçta süre alarak 5 gol atabildi. 

        Transfer yasaklısı yeşil-siyahlılarda takım küme düştükten sonra birçok futbolcu ayrılırken kalmayı seçen Bekir Turaç, bu sezon ise 2'nci Lig'de ilk 11'in vazgeçilmezi oldu. Ligde 13 haftada ağları 8 kez sarsan Bekir Turaç, gol krallığı yarışında da ikinci sıraya yerleşti. Genç forvet 68 Aksaray Belediyespor maçının yanı sıra 3-2 kazanılan Arnavutköy Belediyespor randevusunda da attığı 2 golle takımını galibiyete taşımıştı.

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,

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