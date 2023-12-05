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        Denizlispor eski başkanını bıçaklayan taksi şoförü tutuklandı

         DENİZLİSPORKulübüeski Başkanı Ali Çetin'i (53), trafikte yol verme kavgasında 3 yerinden bıçaklayan taksi şoförü Barış A. (23), tutuklandı. Göğsüne aldığı bıçak darbesinin akciğerini deldiği öğrenilen Çetin'in tedavisi sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 15:18 Güncelleme: 05.12.2023 - 15:20
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        Denizlispor eski başkanını bıçaklayan taksi şoförü tutuklandı
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         DENİZLİSPORKulübüeski Başkanı Ali Çetin'i (53), trafikte yol verme kavgasında 3 yerinden bıçaklayan taksi şoförü Barış A. (23), tutuklandı. Göğsüne aldığı bıçak darbesinin akciğerini deldiği öğrenilen Çetin'in tedavisi sürüyor.

        Olay, Ulus Caddesi'nde, önceki gün saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Denizlispor Kulübü eski Başkanı Ali Çetin ile taksi şoförü Barış A., yol verme meselesinden tartıştı. Barış A., taksisiyle Çetin'in aracının önünü kesti. Araçlarından inen tarafların tartışması kavgaya dönüştü. Barış A., Çetin'i yüzü, sırtı ve sol göğsünden bıçakladı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Çetin, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Çetin'in göğsüne aldığı bıçak darbesinin akciğerini deldiği belirlendi. Özel hastaneye sevk edilen Çetin'in tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayın ardından gözaltına alınan taksi şoförü Barış A., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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