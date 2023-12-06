Gençler ve start-up'lar yenilikçi fikirlerde buluştu AYDEMPerakende ile Yaşar Üniversitesi, lise ve üniversite öğrencileri ile start-upları 'Yenilikçi Fikirler Kampı'nda bir araya getirdi. Hackathon, parlak buluşlara sahne oldu.

AYDEMPerakende ile Yaşar Üniversitesi, lise ve üniversite öğrencileri ile start-upları 'Yenilikçi Fikirler Kampı'nda bir araya getirdi. Hackathon, parlak buluşlara sahne oldu.

Aydem Perakende ve Yaşar Üniversitesi ulaşımdan iklimlendirmeye, aydınlatmadan akıllı şehirlere pek çok alandaki genç yetenekleri ortaya çıkarmak için iş birliği yaptı. Yaşar Üniversitesi'nde 'Geleceğin Enerjisini Bugünden Tasarla!' sloganıyla hayata geçen hackathon da lise ve üniversite öğrencileri ile start-up'lar yenilikçi ve sürdürülebilir projeleriyle yarıştı. Alanlarında uzman mentorlar hackathon boyunca katılımcılara eşlik ederken, jüri tarafından başarılı bulunan projeler ödüllendirildi.

Etkinliğe katılarak gençlerin heyecanına ortak olan Aydem Perakende Genel Müdürü Mustafa İren, "Yaşar Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz 'Yenilikçi Fikirler Kampı' ile gençlerin geleceği şekillendirecek yaratıcı fikirlerini hayata geçirmelerine destek oluyoruz. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi katılımcısı bir şirket olarak, gençlere öğrenme, paylaşma ve birlikte gelişme imkânı sunan bir projeye imza atmaktan dolayı mutluyuz. Geleceğin girişimcileri olacak gençlerimizi sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeleri için desteklemeye ve tüm ihtiyaçlarında yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

LİSELİLER SUYUN BOŞA AKMASINA 'DUR' DEDİ

Hackathon kapsamında 19 takımın mücadele ettiği 'Lise Kategorisi'nde yarışan DATAS ekibi, 'Akıllı Sıcak Su Tasarrufçusu' (ASST) projesiyle birinci oldu. Projede şehrin su ve enerji tasarrufuna katkıda bulunmak için tasarlanan sistemle soğuk suyun boşa akıtılmasını önlendi.

ÜNİVERSİTELİLERDEN ORMAN YANGINLARI İÇİN 'ULAK'

'Girişimci / Üniversite Kategorisi'nde yarışan 10 takım arasında bulunan 'Alsancak GM-Arge Alfa' ekibi, 'ULAK' isimli orman yangını erken tespit cihazı projesiyle birinciliğe layık görüldü. Projede geliştirilen otonom araç, zorlu arazi koşullarında nem, sıcaklık, rüzgar ve karbondioksit gaz sensörleri ile veriler toplayarak, yapay zeka ile analiz ediyor. Araç, analiz sonrası yangın müdahalesi için ultrasonik ses dalgaları kaynağını devreye sokarak yangını söndürüyor. Söndüremediği durumlarda ise ekiplere konum ve durum bilgisi iletiyor.

'Şirketleşmiş Start-up Kategoris'nde yarışan 9 takım içinde yer alan 'Some Carbon' ekibi de endüstriyel karbondioksitin yeniden enerjiye dönüşmesi projesiyle birinci olmayı başardı. Her kategorinin birincileri 45 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

DHA-Genel - Türkiye-Denizli - DHA

2023-12-06 12:08:49